На Киевщине судили мужчину, который отказался от мобилизации: какой срок ему дали

Обвиняемый прошел медкомиссию, но не собирался служить

В Киевской области Березанский городской суд принял решение по делу гражданина, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Житель Березани получил "боевую повестку", однако без уважительных причин не явился в ТЦК и СП в определенное время.

Об этом стало известно по решению суда. Согласно материалам дела, обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) 14 сентября 2023 года и был признан пригодным к службе.

17 октября он получил повестку с требованием явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть на следующий день. Однако 18 октября он в пункт сбора не прибыл, на связь не выходил, а по месту жительства его не было.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в частности, письменные документы, подтверждающие получение мобилизационных распоряжений и факт уклонения от службы. Допрошенные в суде свидетели – военные и мать обвиняемого – подтвердили, что мужчина не собирался проходить военную службу.

В судебном заседании обвиняемый своей вины не признал и отказался от предоставления показаний. Однако суд, оценив все доказательства, пришел к выводу, что его вина доказана полностью. Судом было учтено, что у мужчины нет обстоятельств, смягчающих наказание, а также то, что он не состоит на учете у нарколога или психиатра, не получал социальных выплат и не имеет официального бронирования от мобилизации.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.