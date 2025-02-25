Тушканчик исчезает из украинских степей: почему популяция этого грызуна катастрофически уменьшается

Этот редкий грызун живет в нескольких областях страны, но его популяция стремительно сокращается из-за потери природных мест обитания и изменения в сельском хозяйстве

Тушканчик большой ( Allactaga major ) принадлежит к семье тушканчиковых ( Dipodidae ) и является единственным представителем своего рода в Украине. Этот грызун имеет уникальные морфологические признаки и особенности биологии, что делает его интересным объектом для научного исследования и охраны.

Тушканчик большой имеет природоохранный статус редкого вида. В Украине проживает несколько тысяч особей, причем больше всего их находится в Крыму и Черноморском заповеднике. Численность вида уменьшается из-за сокращения пастбищного животноводства и инсуляризации популяций.

В целом ареал вида охватывает территории от рек Ингул, Южный Буг и Днепр на востоке к Алтаю на западе. В Украине тушканчики живут в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской и всех степных областях, кроме Одесской.

Особенности биологии

Тушканчики большие активны в сумерках и ночью. Они живут в норах, ведущих к гнездовым камерам и защищенных земляными пробками от хищников. В спячку они залегают в октябре-ноябре и пробуждаются в марте-апреле. Основу их рациона составляют луковицы лилейных, листья полыни, злаки и семена, иногда насекомые.

Этот грызун имеет большие глаза и уши, длинные задние конечности и хвост с широкой кисточкой. Длина тела достигает 26 см, а масса – до 400 г.

Защита и разведение

Тушканчик большой занесен в Красный список МСОП из-за сокращения численности популяций. Охраняется в государственных заповедниках Украины, таких как "Аскания-Нова", Черноморский и Украинский степной. Хотя в Украине не разводят этот вид в специальных условиях, он хорошо размножается в неволе. Украинские ученые и охранники окружающей среды продолжают работать над сохранением популяций этого уникального грызуна, обеспечивая ему защиту на территории государственных заповедников и других объектов природно-заповедного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самый большой среди хорьков оказался под угрозой вымирания в Украине. За последние 50 лет его популяция катастрофически снизилась.