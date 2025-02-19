Исчезает еще один символ Карпат: от браконьерства страдают последние беркуты Украины

Эксперты бьют тревогу из-за угрозы полного исчезновения этой величественной птицы

Беркут – это не просто птица, а настоящий символ силы и величия украинских Карпат. Это одна из самых больших хищных птиц, которая когда-то летала над большей частью Украины, а сейчас гнездится только в труднодоступных горных районах.

Беркут классифицируется как уязвимый вид и занесен в Красную книгу Украины. На численность беркутов негативно влияют в том числе уничтожение старых участков леса, где птицы гнездятся и сокращение кормовой базы. А также браконьерский отстрел, убийство птиц для изготовления чучел.

Распространение и численность

Беркуты распространены в Северной Америке и Евразии. В Украине они гнездятся в высокогорных районах Карпат, а во время миграций и зимой встречаются по всей территории страны.

В конце XIX – начале XX века беркуты гнездились не только в Карпатах, но и на территориях современных Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Ровенской и Днепропетровской областей. В 1940-1954 годах численность оседлой карпатской популяции не превышала 10-11 пар. В середине 60-х годов в Карпатах насчитывалось 6–8 пар, а сейчас карпатскую популяцию оценивают в 10–15 пар.

Биология и образ жизни

Беркуты встречаются в хвойных и широколиственных лесах в гнездовой период, а зимой — по всей Украине. На места гнездования они возвращаются уже в феврале. Это моногамный вид, то есть пары сохраняются в течение многих лет. Откладывание яиц происходит в конце марта — в апреле, в кладке обычно 1–2 яйца. Высиживание длится 43–45 дней, и обычно выживает только один птенец. Птенцы покидают гнезда во второй половине июля — августе. Половой зрелости беркуты достигают на 4–5 году жизни, а продолжительность их жизни составляет 40–50 лет. Первые пролетные птицы появляются в конце сентября. Беркуты питаются птицами и млекопитающими, а зимой значительное место в их рационе занимает падаль.

Как выглядит беркут

Длина тела беркута достигает до 90 см, размах крыльев – до 2 м 17 см, а масса тела – до 6 кг. У взрослой птицы верх головы и задняя часть шеи рыжевато-охристые с золотистым оттенком, другое оперение темно-бурое. Хвост сероватый с узкими темными поперечными полосами, на конце – широкая темная полоса; восковица и желтые пальцы. У молодой птицы окрас темно-бурый; основа маховых пер белая; белый хвост с широкой темной полосой на конце; в течение 5 лет оперение постепенно приобретает вид, как у взрослого.

Охрана

В Украине беркут охраняется во время гнездования в Карпатском природном биосферном заповеднике. Вид включен в CITES (Приложение II), Бернскую (Приложение II) и Боннскую (Приложение II) конвенции.

Для улучшения охраны вида необходимы сбалансированное ведение лесного хозяйства и повышение контроля над незаконным отстрелом. Важно создание микрозаказников радиусом 0,5 км вокруг гнезд, устройство искусственных гнездований, обустройство пунктов подкормки на местах зимовки.

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