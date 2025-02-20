Укр

Последний дикий конь Украины: почему исчезли тарпаны и где можно увидеть их потомков

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тарпан, дикая лошадь
Тарпан, дикая лошадь. Фото Коллаж "Телеграф"

Исчезновение тарпанов, диких коней Украины, стало символом катастрофического сокращения биоразнообразия в стране.

В Украине, как и во всем мире, наблюдается тревожная тенденция к сокращению биоразнообразия. Исчезают целые популяции животных, а некоторые виды оказываются на грани полного вымирания. Эта проблема требует немедленного внимания и решительных действий по сохранению уникальной природы Украины.

Исследования показывают, что основными факторами, которые приводят к исчезновению видов, стали чрезмерная эксплуатация территорий и развитие сельского хозяйства. Увеличение сельскохозяйственных угодий, вырубка лесов и осушение болот приводят к потере природных местообитаний животных.

Строительство плотин, пожары, добыча полезных ископаемых и использование пестицидов оказывают негативное влияние на экосистемы и виды. Также климатические изменения все больше влияют на экосистемы и виды даже на генетическом уровне.

Тарпан: потерянное наследие Украины

Одним из трагических примеров исчезновения вида в Украине является тарпан или дикий конь (Equus caballus ferrus). Этот вид был вероятным предком одомашненных лошадей, но из-за окультуривания степей и уничтожения тарпанов, как вредителей посевов, он исчез с территории Украины. Последний дикий тарпан был пойман в 1886 году в Херсонской области и умер в 1918 году.

Сегодня потомков тарпанов можно увидеть только в нескольких национальных парках, в частности, в Яворивском национальном природном парке, где содержатся тарпанообразные лошади польской селекции.

Тарпаны имели небольшой рост, обычно достигали высоты в холке около 130 см. Их шерсть была песчаного или серого цвета с характерной темной полосой вдоль спины. Конечности были темными, а грива короткой и стоячей. Эти морфологические особенности позволяли тарпанам адаптироваться к разным условиям среды, включая строгие климатические условия.

Ареал и образ жизни

В исторические времена тарпаны широко распространялись по территории Европы, от Румынии до Урала. Они жили в больших группах (косяках), которые состояли из 10-15 самок с жеребятами и одного самца-вожака. Это социальное устройство обеспечивало им защиту от хищников и конкуренции с другими самцами.

Тарпаны были травоядными животными, питавшимися разнообразной растительностью, включая травы, листья деревьев и кустарников. Они обладали высокой экологической пластичностью и могли выживать в разных климатических условиях, от жарких степей до холодных лесов.

Яворовский национальный природный парк: центр сохранения тарпанов

В Яворивском национальном природном парке действует "Центр разведения и сохранения потомков диких лошадей тарпанов", где с 2009 года содержатся лошади, генетически связанные с тарпанами. Польские ученые доказали их происхождение от дикой лошади тарпана. Эти лошади используются в научных, экообразовательных и хозяйственных целях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине исчезает уникальный вид лесных кошек. Как они выглядят и когда в последний раз их видели.

Теги:
#Украина #Красная книга #Тварини