Блины против вареников: историк рассказал, что традиционно ели украинцы в Масленную неделю
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Украинцы по-разному празднуют последнюю неделю перед Великим постом
Ежегодно перед началом Великого поста украинцы празднуют праздник, который имеет много названий и традиционных рецептов; вокруг них и идут споры. Во время этой недели традиционно готовятся блюда из молочных продуктов, поскольку еще не начался полный пост и запрещены только продукты животного происхождения, такие как мясо и сало.
В этот период люди собираются, чтобы наесться впрок перед долгими неделями поста. Историк Вадим Назаренко рассказал, как называли последний праздник перед постом и что ели украинцы.
Названия и региональные вариации
Праздник имеет несколько названий, в зависимости от региона и личных предпочтений: Масниця, Масляна, Сиропуст, Колодій. Хотя некоторые настаивают на определенном названии как единственном правильном, каждая из них имеет право на существование и отражает региональные особенности празднования.
Традиционные блюда
Главное блюдо недели – вареники с творогом, щедро поливающиеся сливочным маслом или сметаной. Вареники считаются символом луны и являются ритуальной едой во время этого праздника. Украинские хозяйки готовили целые макитры вареников, которые были основой питания в течение недели.
Кроме вареников традиционно готовились блины, хотя обычай их приготовления стал более распространенным в советское время. Также популярны были пироги с творогом, молочная каша, молочный кисель и другие молочные блюда. Блинчики с творогом и сырники также были частыми гостями на столах во время Масленицы.
Украинский этнограф Василий Милорадович писал, что в Полтавской области в конце XIX в. на масляной неделе ели:
- блины;
- пироги с творогом;
- молочную кашу;
- молочный кисель;
- вареники с творогом, которых было больше всего и они были главным блюдом.
Обычаи и обряды
Во время Масленицы люди собирались в гости, устраивали общие трапезы и просили прощения друг у друга. Эта неделя была временем примирения и подготовки к Великому посту. Обычай кланяться трижды в три стороны при входе в дом также являлся частью празднования.
Масленица — это не только праздник, но и время встреч с родными и друзьями, пора наесться впрок перед Великим постом. Вареники с творогом остаются главным традиционным блюдом, но блины и другие молочные блюда также имеют свое место в праздновании. Не стоит забывать о региональных вариациях и личных предпочтениях, ведь каждое название и блюдо является частью богатой украинской традиции.
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