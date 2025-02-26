Млинці проти вареників: історик розповів, що традиційно їли українці у Масний тиждень

Українці по-різному святкують останній тиждень перед Великим постом

Щороку перед початком Великого посту українці святкують свято, яке має багато назв та традиційних рецептів, довкола яких роками точаться суперечки. Під час цього тижня традиційно готуються страви з молочних продуктів, оскільки ще не почався повний пост, і заборонені лише продукти тваринного походження, такі як м'ясо та сало.

У цей період люди збираються разом, щоб наїстися на запас перед довгими тижнями посту. Історик Вадим Назаренко розповів, як називали останнє свято перед постом та що їли українці.

Назви та регіональні варіації

Свято має кілька назв, залежно від регіону та особистих вподобань: Масниця, Масляна, Сиропуст, Колодій. Хоча деякі люди наполягають на певній назві як єдиній правильній, кожна з них має право на існування і відображає регіональні особливості святкування.

Традиційні страви

Головна страва тижня — вареники з сиром, які щедро поливаються вершковим маслом або сметаною. Вареники вважаються символом місяця і є ритуальною їжею під час цього свята. Українські господині готували цілі макітри вареників, які були основою харчування протягом тижня.

Окрім вареників, традиційно готувалися млинці, хоча звичай їхнього приготування став більш поширеним за радянських часів. Також популярними були пироги з сиром, молочна каша, молочний кисіль та інші молочні страви. Налисники з сиром і сирники також були частими гостями на столах під час Масниці.

Український етнограф Василь Милорадович писав, що в на Полтавщині наприкінці ХІХ ст. на масляному тижні їли:

млинці;

пироги з сиром;

молочну кашу;

молочний кисіль;

вареники з сиром, яких було найбільше і які були головною стравою.

Звичаї та обряди

Під час Масниці люди збиралися в гості, влаштовували спільні трапези та просили вибачення одне в одного. Цей тиждень був часом примирення та підготовки до Великого посту. Звичай кланятися тричі на три боки при вході в хату також був частиною святкування.

Масниця — це не тільки свято, а й час зустрічей з рідними та друзями, час наїстися на запас перед Великим постом. Вареники з сиром залишаються головною традиційною стравою, але млинці та інші молочні страви також мають своє місце у святкуванні. Не варто забувати про регіональні варіації та особисті вподобання, адже кожна назва та страва є частиною багатої української традиції.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли ми будемо святкувати Масницю у 2025 році. І які головні традиції найсмачнішого тижня року.