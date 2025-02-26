В переговорах с Россией есть две "красные линии". На какие уступки может пойти Украина

Кремль использует переговоры исключительно как орудие войны

Переговоры России и Украины, как говорят в США, закончатся уступками для обеих сторон. Однако для Киева есть две "красные линий", которые он не может пересечь в этом вопросе.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Александр Мережко в интервью OBOZ.UA. По его словам, они касаются гарантий безопасности и территориальной целостности Украины.

"Самая реальная гарантия нашей безопасности – членство в НАТО. Все остальное может обсуждаться, мне кажется, но опять же, чтобы это не нарушало нашу Конституцию и международное право", — говорит он.

При этом Мережко не думает, что россияне могут пойти на какие-либо уступки. Ведь Кремль, отмечает нардеп, использует переговоры исключительно как орудие войны.

"Что касается россиян, то они не знают в принципе такого понятия, как компромисс, как взаимные уступки, как переговоры. Совершенно. Они не ведут переговоры, а используют их как инструмент как орудия войны. С ними можно говорить только на языке силы. Все остальное они не понимают. Поэтому здесь наивно просто говорить о том, что могут быть с обеих сторон какие-либо уступки", — считает нардеп.

Напомним, ранее мы писали о чем будут говорить на предстоящих переговорах США и Россия.