Что будет, если война не закончится в 2025: Чмут объяснил, к чему готовиться
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Фонд готовится к худшим сценариям, но не исключает и позитивного
Война может завершиться в 2025 году, как это прогнозировал глава ГУР Буданов. Однако, если этого не произойдет, то Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте.
Такое мнение выразил руководитель Благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он отметил, что разделяет мнение главы украинской разведки по поводу сроков завершения войны, но в то же время готовится к худшим сценариям.
"Я бы с радостью разделил мнение Буданова и надеюсь оно правдивое, но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет или так, как сейчас, или хуже", — сказал Чмут.
По его мнению, если в какой-то момент будет остановка активных боевых действий: перемирие, мир или победа — то это замечательный сценарий, но фонд должен ориентироваться на худшие сценарии, среди которых: продолжении активных боевых действий, наступления россиян, а также уменьшение поддержки от США и партнеров.
"Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение и мы, как организация, отработали его для себя максимально эффективно", — добавил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Келлог сказал, когда должна завершиться война в Украине.