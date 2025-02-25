Что будет, если война не закончится в 2025: Чмут объяснил, к чему готовиться

Фонд готовится к худшим сценариям, но не исключает и позитивного

Война может завершиться в 2025 году, как это прогнозировал глава ГУР Буданов. Однако, если этого не произойдет, то Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте.

Такое мнение выразил руководитель Благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он отметил, что разделяет мнение главы украинской разведки по поводу сроков завершения войны, но в то же время готовится к худшим сценариям.

"Я бы с радостью разделил мнение Буданова и надеюсь оно правдивое, но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет или так, как сейчас, или хуже", — сказал Чмут.

По его мнению, если в какой-то момент будет остановка активных боевых действий: перемирие, мир или победа — то это замечательный сценарий, но фонд должен ориентироваться на худшие сценарии, среди которых: продолжении активных боевых действий, наступления россиян, а также уменьшение поддержки от США и партнеров.

"Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение и мы, как организация, отработали его для себя максимально эффективно", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Келлог сказал, когда должна завершиться война в Украине.