Реально ли завершение войны в 2025 году: в Раде объяснили и назвали угрозу для миротворцев

В текущем году ждать окончания войны не стоит

Окончание войны между Россией и Украиной в 2025 году не является реалистичным сценарием. Временное прекращение боевых действий, впрочем, более вероятно, однако без реальных гарантий безопасности Кремль не остановится в своем стремлении захватить Украину.

Такого мнения придерживается глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он заявил, что совершенно не верит в завершение войны в текущем году.

"Может ли быть какое-то перемирие в том формате, в котором сейчас происходят события? Оно может быть. Но будет ли это конец войны? Точно нет. Вопрос лишь в том, насколько долго продержится это перемирие, если оно будет", – заявил Костенко.

Также он высказался по поводу идеи размещения миротворческого контингента в Украине после войны. Политик отметил, что этот сценарий возможен, но ключевой вопрос – где будут расположены миротворцы: на линии столкновения, между РФ и Украиной или внутри страны.

"Я к этому скептически отношусь, потому что все зависит от условий. Если будет перемирие, если будет мир, если нам предоставят серьезные гарантии безопасности, тогда можно будет говорить об этом. Но где будут эти миротворцы? Они будут между нами, или они будут позади, между Россией и Украиной? Я не знаю страну, которая бы их туда отправила. Реально ли это? Мы видим, что во многих конфликтах миротворцы участвовали, но не после Второй мировой войны. Это совсем другой конфликт, другие масштабы. И точно это не 30 тысяч миротворцев. Это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового обострения", — подчеркнул Костенко.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, прибывший в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Кейр Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка до 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.