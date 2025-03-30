Экс-посол Украины в США о том, почему Финляндии так легко удалось договориться с Соединенными Штатами

Субботний неформальный визит в США Президента Финляндии Александра Стубба дал неожиданные еще несколько дней назад результаты, в том числе и для Украины.

Несколькочасовая игра в одной команде с Президентом США Дональдом Трампом в гольф и дружеский обед после нее дали возможность проговорить в деталях столько вопросов, которые стороны не смогли бы затронуть и в трех официальных встречах в Овальном кабинете.

Важно, что этот визит опытный финский политик, швед по происхождению, один из лидеров Европы совершил после согласованной позиции послать Америке сигнал о том, что российский руководитель должен получить большее давление и дедлайн (вероятно, 20 апреля) для полного ceasfire (прекращения огня).

Напомним, что бывший финский Министр иностранных дел и Премьер Александр Стубб заявлял, что решил соревноваться за пост Президента Финляндии именно из-за российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Так что эта игра в гольф должна пойти на пользу всем.

Надо отдать должное финской стороне, которая после нескольких дипломатических усилий добилась проведения встречи с американским президентом.

Очевидно, умение финского президента играть в гольф на высоком уровне сыграло свою роль. Прав был его отец Йоран Стубб – еще недавно функционер Европейского скаутского отделения НХЛ, который сказал еще несколько десятилетий назад своему сыну: "Что бы ни случилось с гольфом в его жизни – эти навыки пригодятся".

Хотя не менее важными стали и другие навыки, полученные после окончания гимназии Мейнленда в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, США и Фурманского университета в Южной Каролине. А именно – умение говорить с американцами на одном языке (и это не об английском, которым он и так в совершенстве владеет), понимать их культуру и образ мышления.

Хотя в новостях широко разошлась новость о финских ледоколах для США, скорее всего не помешало создание дружеской атмосферы и начало реализации контракта с Lockheed Martin на производство и закупку Финляндией 64-х истребителей F-35 Lightning II Stealth более чем за 10 млрд. долл. США.

Так что политики и дипломаты учитесь играть в гольф!

Но помните, что играть в гольф с Дональдом Трампом, имея за спиной современные технологии постройки крупных ледоколов и контракт на закупку американских истребителей за $10 млрд комфортнее, чем без всего этого!

Источник: пост Валерия Чалого в Facebook