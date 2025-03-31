В Мурманске неизвестный несколько часов стрелял по россиянам: удалось ли его обезвредить (видео)

О погибших в результате стрельбы не сообщалось, личность стрелка также пока не установлена, как и мотивы его действий

В российском городе Мурманск вечером 30 марта неизвестный открыл стрельбу по россиянам с крыши многоэтажного дома. У него было по меньшей мере две единицы оружия, он вел огонь более двух часов, прежде чем до стрелка удалось добраться силовикам.

Об этом сообщили российские информационные каналы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил стрельбу и заявил, что силовики работают над обезвреживанием неизвестного.

Предварительно известно, что стреляли с крыши общежития в районе Кольского проспекта, возле Мурманского центра. Очевидцы заявили про по меньшей мере 20 выстрелов из винтовки или охотничьего карабина. Отмечается, что спецподразделения долго пытались штурмовать крышу многоэтажки, однако они столкнулись с проблемой – выход на крышу был один, да и тот намертво заблокирован. В конце концов им удалось добраться до крыши и "обезвредить" стрелка — неизвестно, убили ли его, или просто задержали.

Известно о пострадавших из-за стрельбы и о разбитых окнах в квартирах и автомобилях, поскольку неизвестный в первую очередь расстреливал россиян, которые были на балконах и возле оконных проемов, а также у автомобилей; по прибытии силовиков он перенес огонь на них и перебегал от карабина к карабину, поэтому спецназовцы долго не могли подойти к дому. О погибших в результате стрельбы не сообщалось, личность стрелка также пока не установлена, как и мотивы его действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Польше таксист стрелял в молодую украинку, потому что она пожаловалась на его поведение. Также 26 марта произошла стрельба в Оболонском районе Киева. Неизвестный выстрелил в местного жителя, его госпитализировали в тяжелом состоянии.