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День Ипатия Чудотворца 31 марта: что категорически запрещено делать сегодня

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня народный праздник - Огнище
Какой сегодня народный праздник - Огнище. Фото Коллаж "Телеграфа"

Узнайте, о чем молятся святому Ипатию Чудотворцу

В понедельник, 31 марта, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные и греко-католики чтят память святого Ипатия Чудотворца. В народном календаре этот день известен как праздник Огнище.

Ипатий Гангрский, живший в III–IV веках, был епископом в Пафлагонии (ныне территория Турции). После осуждения одного священнослужителя за ересь он подвергся нападению разгневанных еретиков. Они жестоко ранили епископа мечами и кольями, а затем бросили его бездыханное тело в болото.

Местный крестьянин обнаружил останки Ипатия, после чего святого похоронили с почестями. По преданию, его мощи обрели чудотворные свойства. Христиане верят, что молитвы к святому Ипатию помогают излечиться от бесплодия.

Традиции и приметы 31 марта

В народе праздник 31 марта называется Огнище. Это связано с подсечно-огневым земледелием: наши предки в этот период выжигали лес, а на обогащенной золой земле выращивали различные культуры.

костер
Фото: freepik
  • Солнечный день — лето будет теплым.
  • У клена и березы сок выделяется — к потеплению.
  • Перелетные птицы слетаются стаями — весна придет с хорошей погодой.

Что нельзя делать 31 марта

  • Ругаться супругам — к долгой разлуке и несчастьям.
  • Женщинам желать кому-то зла — негатив вернется сторицей.
  • Упоминать нечистую силу — она услышит и войдет в дом.
  • Чтобы в доме было грязно — мусор будет отнимать у домочадцев энергию.

Праздники и события 31 марта

  • День флориста в Украине
  • Всемирный день резервного копирования (Всемирный день бэкапа)
  • Международный день декольте (International Cleavage Day)
  • День Эйфелевой башни
  • Международный день "Бросай свою ненавистную работу" (International Quit Your Crappy Job Day)
  • День газовой горелки Бунзена (Bunsen Burner Day)
  • Международный день медиевиста (International Hug a Medievalist Day, наука о средневековье)

У кого именины 31 марта

Сегодня именины празднуют Ипатий, Иннокентий, Вениамин, Анна, Иван и Иосиф.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины