День Ипатия Чудотворца 31 марта: что категорически запрещено делать сегодня
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Узнайте, о чем молятся святому Ипатию Чудотворцу
В понедельник, 31 марта, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные и греко-католики чтят память святого Ипатия Чудотворца. В народном календаре этот день известен как праздник Огнище.
Ипатий Гангрский, живший в III–IV веках, был епископом в Пафлагонии (ныне территория Турции). После осуждения одного священнослужителя за ересь он подвергся нападению разгневанных еретиков. Они жестоко ранили епископа мечами и кольями, а затем бросили его бездыханное тело в болото.
Местный крестьянин обнаружил останки Ипатия, после чего святого похоронили с почестями. По преданию, его мощи обрели чудотворные свойства. Христиане верят, что молитвы к святому Ипатию помогают излечиться от бесплодия.
Традиции и приметы 31 марта
В народе праздник 31 марта называется Огнище. Это связано с подсечно-огневым земледелием: наши предки в этот период выжигали лес, а на обогащенной золой земле выращивали различные культуры.
- Солнечный день — лето будет теплым.
- У клена и березы сок выделяется — к потеплению.
- Перелетные птицы слетаются стаями — весна придет с хорошей погодой.
Что нельзя делать 31 марта
- Ругаться супругам — к долгой разлуке и несчастьям.
- Женщинам желать кому-то зла — негатив вернется сторицей.
- Упоминать нечистую силу — она услышит и войдет в дом.
- Чтобы в доме было грязно — мусор будет отнимать у домочадцев энергию.
Праздники и события 31 марта
- День флориста в Украине
- Всемирный день резервного копирования (Всемирный день бэкапа)
- Международный день декольте (International Cleavage Day)
- День Эйфелевой башни
- Международный день "Бросай свою ненавистную работу" (International Quit Your Crappy Job Day)
- День газовой горелки Бунзена (Bunsen Burner Day)
- Международный день медиевиста (International Hug a Medievalist Day, наука о средневековье)
У кого именины 31 марта
Сегодня именины празднуют Ипатий, Иннокентий, Вениамин, Анна, Иван и Иосиф.
Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.