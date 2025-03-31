День Ипатия Чудотворца 31 марта: что категорически запрещено делать сегодня

Узнайте, о чем молятся святому Ипатию Чудотворцу

В понедельник, 31 марта, согласно новоюлианскому церковному календарю, православные и греко-католики чтят память святого Ипатия Чудотворца. В народном календаре этот день известен как праздник Огнище.

Ипатий Гангрский, живший в III–IV веках, был епископом в Пафлагонии (ныне территория Турции). После осуждения одного священнослужителя за ересь он подвергся нападению разгневанных еретиков. Они жестоко ранили епископа мечами и кольями, а затем бросили его бездыханное тело в болото.

Местный крестьянин обнаружил останки Ипатия, после чего святого похоронили с почестями. По преданию, его мощи обрели чудотворные свойства. Христиане верят, что молитвы к святому Ипатию помогают излечиться от бесплодия.

Традиции и приметы 31 марта

В народе праздник 31 марта называется Огнище. Это связано с подсечно-огневым земледелием: наши предки в этот период выжигали лес, а на обогащенной золой земле выращивали различные культуры.

Фото: freepik

Солнечный день — лето будет теплым.

У клена и березы сок выделяется — к потеплению.

Перелетные птицы слетаются стаями — весна придет с хорошей погодой.

Что нельзя делать 31 марта

Ругаться супругам — к долгой разлуке и несчастьям.

Женщинам желать кому-то зла — негатив вернется сторицей.

Упоминать нечистую силу — она услышит и войдет в дом.

Чтобы в доме было грязно — мусор будет отнимать у домочадцев энергию.

Праздники и события 31 марта

День флориста в Украине

Всемирный день резервного копирования (Всемирный день бэкапа)

Международный день декольте (International Cleavage Day)

День Эйфелевой башни

Международный день "Бросай свою ненавистную работу" (International Quit Your Crappy Job Day)

День газовой горелки Бунзена (Bunsen Burner Day)

Международный день медиевиста (International Hug a Medievalist Day, наука о средневековье)

У кого именины 31 марта

Сегодня именины празднуют Ипатий, Иннокентий, Вениамин, Анна, Иван и Иосиф.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.