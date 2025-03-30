Можно согреться или поджариться: журналистка пожаловалась на купе "Укрзализныци"

Открывать окна не разрешают

Отопительный сезон подходит к концу, однако в поездах Укрзализныци все еще можно согреться. При этом в некоторых случаях можно не только согреться, но и "поджариться".

Своим опытом поделилась львовская журналистка Марьяна Пьецух в соцсети Facebook. Она также прикрепила фотографию, на которой видно, что в коридоре температура воздуха поднялась выше 25 градусов. По ее словам, в купе было еще более жарко.

"Вечная боль. А потом выходишь из поезда как потравленный таракан. Едва тяну ноги с мыслью, не поддел ли какой вирус в этом замкнутом пространстве без вентиляции", — написала она.

На снимке журналистки также видно, что окна были закрыты на зиму и открывать их запретили.

Пользователи сети молчать не стали и решили поделиться своим рецептом того, как действовать в подобных ситуациях. Впрочем, секрета тут особого нет — надо просто обратиться к проводнице или оставить отзыв в приложении.

Стоит отметить, что на работу печек жаловались и раньше. Например, журналист Сергей Чернявский в феврале попал в купейный вагон, который затянуло дымом.