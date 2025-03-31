Трамп и Стармер обсудили ситуацию в Украине: о чем удалось договориться

Стармер рассказал Трампу о дискуссиях и решениях третьего саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер 30 марта обсудили ситуацию в Украине во время телефонного разговора. Они договорились продолжать давление на обитателя Кремля Владимира Путина и Россию, чтобы вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом говорится на сайте правительства Британии. Первой темой обсуждения Стармера и Трампа были экономические дискуссии: обе стороны договорились углублять экономическое сотрудничество.

Кроме этого, много времени было посвящено Украине. В частности, Стармер рассказал Трампу о дискуссиях и решениях третьего саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта. Также обе стороны согласились с тем, что нужно продолжать давление на Путина, чтобы заставить его пойти на справедливый мир в Украине.

Отметим, разговор прошел на фоне того, что Трампа "очень сильно разозлили" комментарии Владимира Путина о "необходимости отстранения от власти" президента Украины Владимира Зеленского. Теперь глава Белого дома грозится ударить по российской нефтяной отрасли.

Более того, президент Финляндии Александер Стубб после встречи с Трампом сказал, что в США уже разрабатывают новые санкции против России на случай, если она откажется заключать соглашение о прекращении огня с Украиной. При этом он подтвердил, что терпение президента Трампа "подходит к концу".

При этом американские экономисты считают, что Трамп не способен заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине на приемлемых для Киева условиях. Говоря языком самого Трампа, у Белого дома "нет карт" и ему срочно нужен способ "улучшить руку США". Такой способ существует: он либо поможет прекратить войну, либо поможет США получить много денег, отмечают они. Трампу предложили простой и выгодный план, как прекратить войну в Украине.