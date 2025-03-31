"На прицеле" у ТЦК: кого из украинцев в апреле будут мобилизовать в первую очередь

У военных есть повышенный спрос на этих

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. А это значит, многие наши соотечественники в апреле будут продолжать получать повестки от ТЦК.

"Телеграф" рассказывает о том, кто в апреле 2025 года может быть мобилизован в первую очередь. Прежде всего стоит отметить, что военное руководство Украины уже не раз информировало, о том, что для доукомплектации армии прежде всего нужны люди с боевым опытом.

Помимо этого среди военных есть повышенный спрос на целый ряд специалистов. Можно предположить, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь.

Представитель МОУ Дмитрий Лазуткин ранее уже говорил, что армия больше всего нуждается:

в операторах БПЛА;

в айтишниках;

в водителях;

в стрелках;

в разведчиках.

Ранее мы писали о том, кто не подлежит призыву в апреле. Так, например, с некоторыми недугами можно получить отсрочку.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие категории украинцев могут потерять бронь от мобилизации уже в следующем месяце, если не выполнят необходимые условия.