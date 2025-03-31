Трамп настроен пойти на третий президентский срок: законно ли это вообще

Количество президентских сроков для одного лица ограничивает 22 поправка к Конституции США – только два. Похоже, Трамп готов нарушить Конституцию

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы пойти на третий президентский срок. Он заявил, что якобы существуют "методы", которые позволят ему остаться на президентском посту после 2028 года и подчеркнул, что "он не шутит".

Об этом Трамп заявил в интервью NBC News 30 марта. Он сказал, что якобы "многие люди" хотят третьего срока для президента, но сейчас он, мол, сосредоточен на текущих делах.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но в основном я говорю им, что у нас впереди долгий путь, вы знаете, это очень ранний период для администрации. Мне нравится работать", — заявил Трамп.

Говоря о возможности пойти на третий срок, Трамп заявил, что якобы рано об этом думать, но добавил, что "есть методы, с помощью которых вы можете это сделать". Он подтвердил, что один из методов – это победа на следующих президентских выборах вице-президента Джей Ди Венса, который потом просто передал бы эту должность Трампу: нет закона, запрещающего такую "рокировку". Трамп добавил, что есть и другие способы, однако отказался говорить о них.

При этом сейчас количество президентских сроков для одного лица ограничивает 22-я поправка к Конституции США, согласно которой никто не может быть президентом больше двух раз. Для Трампа это второй президентский срок – то есть возможность баллотироваться еще раз закрыта. Однако трамписты уже ищут пути, как обойти этот запрет – в частности, в начале января конгрессмен от Республиканской партии Энди Оглз предложил изменить Конституцию страны ради того, чтобы разрешить президенту США Дональду Трампу баллотироваться на этот пост еще раз. Он мотивировал свое предложение тем, что стране якобы нужно "смелое руководство, в котором так нуждается наша нация".

Отметим, в популярном американском сериале "Гражданская война" (Civil War, также известный, как "Восстание штатов") гражданская война в США начинается после того, как действующий президент грубо нарушает Конституцию: он разгоняет ФБР (что в свое время грозился сделать Трамп), приказывает применить военных против протестующих американцев (на чем настаивал Трамп во время протестов BLM), и, в конце концов, принимает решение пойти на третий президентский срок, что прямо запрещено главным законом страны. Решение президента приводит к политическому кризису и тотальной гражданской войне, в результате которой США залиты кровью и расколоты, Вашингтон взят штурмом, а самого лидера страны расстреливают в Овальном кабинете повстанцы.