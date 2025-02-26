Чего ждать украинцам от погоды в марте: синоптик дал прогноз

Украинцам стоит подготовиться к погодным "качелям"

Февраль с крепкими морозами и снегопадами подходит к концу, на смену зиме приходит весна. Вот только сразу ожидать тепла украинцам не стоит: мартовская погода готовит сюрпризы в виде осадков.

Об этом рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу": Пережили аномальную зиму, но весна разочарует: народный синоптик дал прогноз на март, апрель и май.

По словам Деркача, первая декада марта будет "скупой" на осадки. Больше всего в это время будут донимать ветры, которые усилятся на исходе первой декады. Температура воздуха ночью будет с небольшим "минусом", а днем, в основном, "плюсовая".

Во вторую декаду погода будет уже теплее, но осадков тоже будет очень мало. Днем температура воздуха будет "плюсовой", иногда даже пересекая отметку в +10°C. Ночью будет небольшой "минус".

Третья декада марта будет холодной. Ожидаются средние дожди, иногда со снегом. Затем осадки ослабеют, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Температура воздуха потом вырастет, но "большего" тепла не будет.

Ранее "Телеграф" писал о том, когда будет точная дата потепления в Украине.