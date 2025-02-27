Показаний в деле нет, но... Грозит ли Залужному преследование за потерю юга Украины

Подозрение может работать как способ политического давления

Главнокомандующий ВСУ (2021—2024) Валерий Залужный не проходит по делу о потере юга Украины, однако его должность требовала быть в курсе всех дел, которые касались обороны страны на любом из направлений.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ (с 2021) Виктор Назаров. По его словам, Залужного не вызывали на допросы.

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Он предположил, что, скорее всего, его показаний в этом деле нет.

— Но если допрашивают его подчиненных и собирают какие-то документы, то это непосредственно или косвенно касается главнокомандующего, кто бы им ни был. В то же время, главнокомандующий — такая должность в ВСУ, которая не может быть в стороне от любых процессов. Трудно представить ситуацию, когда что-то происходит на юге или где угодно, а он где-то был в командировке или не знал, что там происходит, — говорит генерал Назаров.

По его словам, главком ВСУ все равно на все эти вещи влияет.

— Я не уверен, что по политическим соображениям кто-то готов объявить Залужному подозрение. Но как метод политического давления это может работать. Я этого не исключаю, — подытожил генерал-майор ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что среди допрошенных по делу о сдаче юга командующий силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов и другие командиры военных формирований, а также бывшие начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак. Дважды следователи приходили и к Валерию Залужному, но допрос не проводили.