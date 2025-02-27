"Терпение лопнуло у многих". Советник Залужного объяснил, что в ВСУ думают о делах против боевых генералов

Власти нарушили договор и правовую норму боевого иммунитета, говорит Виктор Назаров

Пока идет война с Россией, украинские власти не должны привлекать к ответственности командование ВСУ за ошибки, допущенные при оценке боевой обстановки и принятии определенных решений. На фоне того, что руководство государства не готовилось к отражению российского вторжения в 2022 году, оно не должно преследовать генералов за провал обороны Харьковщины в мае 2024-го.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он напомнил негласное правило, что ошибиться может кто угодно: и гражданский, и военный.

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По его словам, пока идет война, никто никого не должен "подставлять" или привлекать к уголовной ответственности, чтобы не разрушать доверие. И несколько лет в Украине это правило (законодательно закрепленное принципом боевого иммунитета) не нарушалось.

— На Западе его называют правилом Рендулича (командиры должны оценить военную необходимость действия на основе информации, доступной им на момент принятия решения. Командующих нельзя судить на основе появляющейся впоследствии информации. — Ред.). Мы не должны оценивать людей с позиции нашего будущего опыта. Мы должны понимать, чем они руководствовались, каково было их восприятие, когда они принимали эти решения.

Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении, — говорит генерал-майор ВСУ.

По его словам, не имет значения, касается ли уголовное дело именно наступления россиян на Харьковщину в 2024 году.

— Терпение лопнуло у многих. Но оно еще не вышло за пределы допустимого. Уже почти два года открыты уголовные производства по оккупации юга. До недавнего времени оно выглядело понятно, к отражению вторжения страна и армия в частности, не были готовы. В этом главная причина потери части территории юга…

И когда недавно последовала история с арестами военных, стало ясно, что, наверное, нет уже того предыдущего негласного соглашения и того неписаного для нас правила Рендулича. Это объясняет мотивы военных и это объясняет реакцию властей. По моему глубокому убеждению, это ошибка, которую нельзя было допускать и которую нужно немедленно исправить, чтобы вернуть доверие военных, — подытожил Виктор Назаров.

Напомним, "Телеграф" писал, что генерал Юрий Галушкин, подозреваемый в провале обороны Харькова, вышел из СИЗО под залог в 5 млн грн и снова попал под арест. После этого он изъявил желание отправиться на фронт и обратился к верховному главнокомандующему ВСУ Украины Владимиру Зеленскому с ходатайством.