Дело о гибели помощника Залужного: фигуранту объявлено новое подозрение

ДБР направило дело в суд

Досудебное расследование в отношении одного из помощников Главнокомандующего ВСУ Андрея Тимченко, который подарил своему коллеге Геннадию Частякову гранату, которая сдетонировала, было завершено. Военный не предупредил погибшего о том, что боеприпасы были подлинными и боеспособными.

Ему было обновлено подозрение, по которому предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Фигурант сообщен об изменении ранее уведомленного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 16, 263)., ст. 128 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

Заметим, что, по данным ДБР, военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождение.

"При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства. Как следствие, при распаковке "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения", — отмечает ДБР о трагических событиях.

Ранее "Телеграф" писал, что фигуранту преступления была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.