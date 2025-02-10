Когда произошло наступление, солдаты должны были взорвать мосты

На стратегически важном Чонгарском переезде украинские военные в 2014 году заминировали три ключевых моста — два автомобильных и один железнодорожный. Однако вместо 200 тысяч мин для надежной обороны установили чуть более 1500, что создало критическую уязвимость на южном направлении.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "УП". Он поделился мнениями о ситуации, которая сложилась на Юге Украины.

По его словам, в 2014 году на Крымском направлении украинские военные нарыли немного окопов, там было несколько бригад, затем они заменяли пять мостов на перешейках: два на взрывной Арабатской стрелке способом накладного заряда.

Генерал-лейтенант рассказывает, что непосредственно на Чонгаре три моста – два автомобильных и один железнодорожный. Туда заложили взрывчатку чуть более 1500 мин. Для того чтобы быть готовым для отпора, там должно было лежать около 200 тысяч мин, отметил он.

Наев также ответил на вопрос журналистки, который произошел на Чонгаре и кто его разминировал. Он говорит, что это направление подчинялось группировке войск "Юг", а на этом перешейке стоял отдельный батальон.

"В этом батальоне есть военнослужащие, которые взрывают эти мосты. Соответственно, в ночь перед наступлением, когда я доказывал командующим, что завтра возможно нападение, то, в том числе я сказал командующему группировкой на этом направлении, чтобы привели готовность этих мостов к подрыву. И когда произошло наступление, те солдаты должны были взорвать, но мы должны взорвать., такие, как я. И они это должны делать, когда летели бомбы, ракеты", — сказал генерал-лейтенант.

Наев подтвердил слова журналистки, что это происходило не по правовым основаниям. Это ведь было в 2014 году.

"Речь идет о 2014 году. В дальнейшем эти бригады из Крымского направления пошли на территорию Донецкой и Луганской областей, на юге остались мелкие подразделения. Руководство Вооруженных сил обращалось, чтобы на территории Херсонской и Запорожской областей ввели хотя бы режим антитеррористической операции, чтобы можно было приблизительно в правовом поле разместить эти войска.", что на территории Херсонской и Запорожской областей таких правовых режимов не будет», — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление украинских военных на Курщине и усиление боев вполне может повлиять на ход переговоров по завершению войны. Ведь захваченная Курская область станет незаурядным рычагом влияния со стороны Украины.