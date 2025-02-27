Свідчень у справі нема, але… Чи загрожує Залужному переслідування за втрату півдня України

Підозра може працювати як спосіб політичного тиску

Головнокомандувач ЗСУ (2021—2024) Валерій Залужний не проходить у справі про втрату півдня України, однак його посада вимагала бути в курсі всіх справ, що стосувалися оборони країни на будь-якому з напрямків.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ (з 2021) Віктор Назаров. За його словами, Залужного не викликали на допити.

Він припустив, що швидше за все, його показань у цій справі немає.

— Але якщо допитують його підлеглих і збирають якісь документи, то це чи безпосередньо, чи побічно торкаєтесь головнокомандувача, хто б ним не був. Водночас головнокомандувач — така посада у ЗСУ, яка не може бути осторонь будь-яких процесів. Важко уявити ситуацію, коли щось відбувається на півдні чи де завгодно, а він десь був у відрядженні чи не знав, що там відбувається, — каже генерал Назаров.

За його словами, головком ЗСУ все одно на всі ці речі впливає.

— Я не впевнений, що з політичних міркувань хтось готовий оголосити Залужному підозру. Але як спосіб політичного тиску це може працювати. Я цього не виключаю, — підсумував генерал-майор ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що серед допитаних у справі про здачу півдня командувач сил оборони Сергій Наєв, колишні командувачі угрупуванням військ "Південь", у тому числі генерали Андрій Ковальчук та Андрій Соколов та інші командири військових формувань, а також колишні начальники Генштабу Віктор Муженко та Руслан Хомчак. Двічі слідчі приходили й до Валерія Залужного, але допит не проводили.