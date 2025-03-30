Свеклу спасет средство за 20 гривен: какое удобрение нужно вносить в грунт
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Благодаря этому удобрению свекла вырастет большой
Свекла — не очень требовательная культура для выращивания, но если ухаживать за ней не должным образом, можно потерять урожай. Однако не нужно использовать ценные и сложные удобрения – можно подлить плоды тем, что точно есть на вашей кухне. А раньше мы рассказывали, какое дешевое средство спасет рассаду для помидоров.
Речь идет об обычной пищевой соде. Именно благодаря ей свекла будет сладкой и вкусной. Вместе с Pixelinform рассказываем, как сделать удобрение для свеклы.
Как именно сода поможет свекле
Дело в том, что пищевая сода – это источник натрия для свеклы. Бикарбонат натрия способствует снижению кислотности почвы, что препятствует накоплению природного сахара в корнеплодах.
Как подкормить свеклу пищевой содой
Для подкормки две столовые ложки соды нужно растворить в 10 литрах воды. Этим раствором надо поливать свеклу один раз в две недели.
Для усиления эффекта можно добавить столовую ложку соли. Она способствует лучшей транспортировке сахара из листьев в корнеплоды. Однако надо быть осторожными — нельзя превышать дозировку, чтобы не сделать свеклу жесткой.
Что делать, если почва на вашем участке не кислая
Если земля уже имеет щелочную реакцию, вместо соды можно использовать древесную золу. Для приготовления подкормки достаточно растворить один стакан золы в 10 литрах воды. Она также содержит натрий, необходимый для сладкой свеклы, но не влияет на кислотность почвы.
Сода — не только универсальное средство, но и доступное. В магазинах этот продукт стоит от 18 до 47 гривен.
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