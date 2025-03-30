Свеклу спасет средство за 20 гривен: какое удобрение нужно вносить в грунт

Благодаря этому удобрению свекла вырастет большой

Свекла — не очень требовательная культура для выращивания, но если ухаживать за ней не должным образом, можно потерять урожай. Однако не нужно использовать ценные и сложные удобрения – можно подлить плоды тем, что точно есть на вашей кухне. А раньше мы рассказывали, какое дешевое средство спасет рассаду для помидоров.

Речь идет об обычной пищевой соде. Именно благодаря ей свекла будет сладкой и вкусной. Вместе с Pixelinform рассказываем, как сделать удобрение для свеклы.

Как именно сода поможет свекле

Дело в том, что пищевая сода – это источник натрия для свеклы. Бикарбонат натрия способствует снижению кислотности почвы, что препятствует накоплению природного сахара в корнеплодах.

Как подкормить свеклу пищевой содой

Для подкормки две столовые ложки соды нужно растворить в 10 литрах воды. Этим раствором надо поливать свеклу один раз в две недели.

Для усиления эффекта можно добавить столовую ложку соли. Она способствует лучшей транспортировке сахара из листьев в корнеплоды. Однако надо быть осторожными — нельзя превышать дозировку, чтобы не сделать свеклу жесткой.

Фото: freepik

Что делать, если почва на вашем участке не кислая

Если земля уже имеет щелочную реакцию, вместо соды можно использовать древесную золу. Для приготовления подкормки достаточно растворить один стакан золы в 10 литрах воды. Она также содержит натрий, необходимый для сладкой свеклы, но не влияет на кислотность почвы.

Сода — не только универсальное средство, но и доступное. В магазинах этот продукт стоит от 18 до 47 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замачивать семена перед посадкой. Узнайте, как это сделать без ущерба для растений.