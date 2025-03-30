Душили и били по голове: киевлянка заявила, что над ее ребенком издевались прямо в школе

Женщина обращалась к директору школы с просьбой перевести виновных в другой класс и поставить их на учет.

В школе №237 города Киев мог произойти досадный инцидент. По информации матери пострадавшего ученика, ее сына якобы подвергли физическому насилию, ему одевали пакет на голову и били по голове.

Об этом она написала в соцсети Фейсбука "Батьки SOS". По словам женщины, по этой ситуации было проведено заседание с участием представителей ювенальной полиции, руководства школы и других ответственных лиц. Как пишет мать, факт издевательства был зафиксирован, однако администрация заведения якобы отказалась классифицировать этот случай как буллинг.

Мать парня говорит, что классный руководитель написала заявление, поскольку якобы лично была свидетелем последствий инцидента. Когда учитель вошла в класс, парень находился в состоянии истерики после издевательства.

Женщина обращалась к директору школы с просьбой перевести виновных в другой класс и поставить их на учет. Однако по ее словам, не получила должной реакции. Она добавила, что родители других учеников якобы подали встречное заявление против него.

"Телеграф" будет внимательно следить за тем, как будут развиваться события дальше. Журналисты обратились в полицию за комментарием, но на момент опубликования ответа не получили.

Что такое буллинг

Булинг определяется как агрессивное поведение, направленное на унижение, запугивание или нанесение психологического или физического ущерба другому лицу. Основные характеристики буллинга:

Повторяемость : действия систематически повторяются.

: действия систематически повторяются. Дисбаланс сил : агрессор имеет преимущество над жертвой.

: агрессор имеет преимущество над жертвой. Последствия: пострадавший получает физический или психологический ущерб.

Формы буллинга включают в себя словесные образы, физическое насилие, социальную изоляцию, распространение слухов и кибербуллинг.

Как подать жалобу о буллинге онлайн

МОН внедрило систему быстрого сообщения о буллинге. Дети или их родители могут заполнить анкету онлайн и сообщить о случае руководству школы или даже полиции.

Зайдите на сайт АИКОМ и выберите опцию "Сообщить о буллинге".

Зарегистрируйтесь или войдите в систему.

Заполните анкету. Заявление можно подать анонимно.

Подтвердите заявление и ознакомьтесь с рекомендациями.

Ранее "Телеграф" писал, что учительница и ученица подрались прямо в школе Киева.