Сколько штрафов может прийти мужчине за неявку по повестке

Юрист рассказал, что предусмотрено законом

В Украине нет ограничений на повторную отправку повесток военнообязанным. В случае неявок граждане могут получить новые вызовы, и каждый из них снова возобновляет обязанность явиться в ТЦК и СП.

Об этом рассказал адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко в комментарии для РБК-Украина. По его словам, новая повестка имеет другую дату, поэтому создает новые правовые основания для требования явиться в ТЦК .

Если гражданин повторно проигнорирует вызов, это может привести к еще одному административному штрафу.

Юрист объясняет, что оплата штрафа не освобождает от обязанностей, определенных статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Оплата штрафа закрывает исполнительное производство, но не отменяет необходимости выполнить требования закона.

Кроме наложения штрафов за нарушение правил воинского учета, работники ТЦК и СП имеют несколько методов воздействия на нарушителей. В случае невыполнения этого требования ТЦК и СП могут обратиться к суду в целях временного лишения гражданина права управлять транспортным средством.

Также мужчин, которые уклоняются от учета или мобилизации, по решению ТЦК полиция имеет право принудительно доставить в центр комплектования.

Адвокат подчеркнул, что весь период, в течение которого гражданин игнорирует вызов в ТЦК и СП до момента вынесения постановления, считается "длительным административным правонарушением".

"Также надо помнить о возможности уголовной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи: ст. 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период, а также ст. 337 – уклонение от воинского учета или учебного (специального) собрания", — отметил юрист Дмитрий Кушнаренко.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать штрафа за неявку по повестке. Сообщить ТЦК можно по почте.