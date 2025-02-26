Мужчина не явился по повестке потому, что не имеет здоровья служить: что решил суд

Обвиняемый утверждал, что никаких звонков или сообщений не получал

За уклонение от мобилизации судили военнообязанного гражданина в Хмельницкой области. Мужчина не явился в ТЦК и СП по повестке.

Об этом стало известно из приговора Новоушицкого районного суда. Следствие выяснило, что обвиняемый был ранее "ограниченно пригоден" к военной службе.

Мужчина отказался получить повестку о вызове в территориальный центр комплектования и не явился на призыв 24 января 2023 года.

Суд установил, что мужчина был офицером запаса и обязан был прибыть в мобилизационный пункт. Однако получив повестку, он намеренно проигнорировал вызов и не сообщил причины неявки.

Обвиняемый не признал свою вину и заявил, что уголовное производство сфабриковано. Он утверждал, что всегда появлялся на вызовах, проходил медицинские комиссии, а состояние его здоровья не позволяло ему служить.

Также мужчина отмечал, что в день, когда ему предстояло явиться в ТЦК, он находился дома и никаких официальных звонков или сообщений не получал.

Учитывая все доказательства и свидетельские показания, суд признал мужчину виновным в умышленном уклонении от мобилизации по ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Решение суда

Напоминаем, что в Киевской области судили мужчину, который получил "боевую повестку", однако без уважительных причин не явился в ТЦК и СП в определенное время. Обвиняемый прошел медкомиссию 14 сентября 2023 и был признан пригодным к службе.

17 октября он получил повестку с требованием явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть на следующий день. Однако 18 октября он в пункт сбора не прибыл, на связь не выходил, а по месту жительства его не было.

В судебном заседании обвиняемый своей вины не признал и отказался от предоставления показаний. Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления по ст. 336 УКУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Обвиняемый объяснил, что не пришел в ТЦК, потому что перепутал дату вызова.