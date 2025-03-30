Лунин оказался в эпицентре скандала в Испании (видео)

Украинский вратарь наговорил лишнего, а потом оправдался тем, что плохо знает испанский язык

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин сделал неоднозначное заявление после матча 29-го тура чемпионата Испании по футболу сезона 2024/25 против "Леганеса" (3:2). К слову, Сливочные недавно прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Соответствующий комментарий Лунина приводит mundodeportivo. Украинец во флеш-комментарии после игры заявил, что "Реал" должен побеждать без помощи судей.

"Я не хочу говорить о решениях судей. Мы должны выигрывать эти матчи без посторонней помощи.

Я имею в виду, что мы должны решать исход матчей, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы, не усложняя для себя ситуацию.

Надо побеждать так, чтобы не ввязываться в судейскую тему", – заявил Лунин сразу после матча.

Позднее Андрей в сторис на своей странице в Instagram оправдался тем, что плохо знает испанский язык.

"Пытаться воспользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским, мне кажется неправильным. Но я постараюсь стать лучше в этом.

Вчера была заслуженная победа. Вперед, "Мадрид", – написал Лунин.

Ранее Жена Лунина Анастасия поставила всех хейтеров "Реала" на место, разобрав спорный эпизод с мужем в матче Кубка Испании. К слову, Сливочные близки к финалу Кубка Короля.