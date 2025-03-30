"Надо быть отбитой сволочью": сбор на восстановление "Бартоломео" вызвал споры в сети

В сети напомнили, что владелец ресторана входит в список богатейших людей Украины

После обстрела Днепра 28 марта украинцы начали сбор на восстановление гостинично-ресторанного комплекса "Бартоломео" из-за чего у многих пользователей сети возникли вопросы к этому решению. Ситуация заиграла новыми красками после того, как россияне нанесли удар по госпиталю в Харькове.

В частности на это обратила внимание волонтер и советница министра обороны Дана Яровая в Facebook. Она отметила, что владелец ресторана входит в число сотни богатейших людей Украины.

"Я понимаю, что в подсознании людей, больница это место боли, это не приятные ощущения от увиденного, это изуродованные люди, от которых хочется отвести взгляд. Ресторан, это клочок мира в котором якобы нет войны. И большинство хватается за то, что не приносит ему неприятные ощущения. Так работает подсознание. Но пользоваться этим, это быть полностью отбитым на голову сволочью", — написала она.

В другом сообщении Яровая сообщила, что откроет сбор на реконструкцию Харьковского военного госпиталя. При этом она отметила, что после скандала с "Охматдетом" далеко не все волонтеры хотят брать на себя подобную ответственность. Кроме того, она оставила реквизиты в виде банки в monobank и номера карты 4441 1111 2395 3931

Пользователи сети тоже удивились поведением владельца ресторана, хотя некоторые все же отметили, что не стоит делать преждевременные выводы.

Как известно, владельцем "Бартоломео" является Валерий Шамотий, который занимает 63 место в списке богатейших людей Украины.

Напомним, вечером субботы, 29 марта, россияне нанесли масштабный удар по Харькову. Всего в городе насчитали шесть прилетов, из-за чего были повреждены жилые дома, офисное здание, торговый центр и военный госпиталь.