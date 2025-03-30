Task Force Dragon: что известно о секретной группе США для помощи Украине, и кто в нее входил (фото)

США создали оперативную группу для помощи Украине в войне

В ходе тайного сотрудничества США и Украины во время большой войны с РФ, для помощи украинцам американцы создали операцию под названием Task Force Dragon. Секретный центр партнерства размещался в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия.

Идея операции заключалась в том, чтобы ежедневно американские офицеры разведки искали спутниковые снимки и перехватывали сигналы для обнаружения российских позиций. Об этом говорится в материале расследования New York Times.

Затем оперативная группа передавала украинцам координаты, чтобы те могли наносить удары по врагу. К слову, военные беспокоились, что называть цели "целями" может быть излишне провокационным. Вместо этого их называли "объектами интереса".

Отмечается, что в 2022 году администрация Байдена согласилась передать высокомобильные артиллерийские системы, или HIMARS, которые использовали ракеты со спутниковым управлением для нанесения ударов на расстояние до 80 километров. Тогда оперативная группа "Дракон" проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS.

Удары были успешными и тем самым наносили российским войскам большой урон. Противник терял большое количество своих военных. А контрнаступление в 2022 году в основном было успешным.

NYT подчеркнул, что представители администрации Джо Байдена с самого начала стремились проложить красную линию: Америка не воюет с Россией. В Белом доме даже выработали осторожную тактику, чтобы помогать Украине. Многие наиболее провокационные шаги делались тайно.

Смягчив запрет размещения американцев на украинской земле, база Висбаден получила разрешение разместить в Киеве около десятка военных советников. Чтобы избежать привлечения внимания общественности, Пентагон сначала назвал их "специалистами". Спустя некоторое время команду расширили до трех десятков, а военным советникам в конце концов разрешили ездить в украинские командные пункты ближе к линии боевых действий.

Кто входил в "оперативную группу "Дракон" (Task Force Dragon)

В материале говорится о генерале-лейтенанте Михаиле Забродском и командире 18-го воздушно-десантного корпуса США генерала Криса Донахью. Именно они были причастны к операции, которая помогала украинским военным получать необходимые данные.

Михаил Забродский — кто это

С 2015 по 2017 годы Забродский был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ.

С 2017 по 2019 год занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками Украины.

Он также был народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва с 29 августа 2019 года по 20 марта 2023 года.

Летом 2014 года 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл врага. В течение трех недель, выполняя боевые задания, бригада Забродского прошла 320 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы и через Луганск вернулась в Славянск. Бригада двигалась из Краматорска и провела бои с российскими и сепаратистскими силами в Бахмуте, Дебальцево, Саур-Могиле, Лимане (тогда Красный Луч) и в Луганске.

В Луганске 95 бригада помогла находившемуся в осаде украинскому батальону, защищавшему Луганский аэропорт. Рейд освободил две заблокированные украинские бригады и вернул Луганский аэропорт. 23 июля 2014 года бригада вернулась на свою сторону линии фронта.

У Забродского много наград, среди них: звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ст. Орден Даниила Галицкого и т.д.

Михаил Забродский

Крис Донахью — кто это

Американский военный деятель, генерал Армии США, командир 82-й воздушно-десантной дивизии (2020—2022). Известен как последний американский военнослужащий, покинувший Афганистан в ходе вывода войск США из этой стран.

Служил командиром взвода в Корее и на базе Форт-Полк, штат Луизиана, а затем командиром 3-го батальона 75-го полка рейнджеров на базе Форт-Беннинг, штат Джорджия. После повышения в звании до капитана Донахью был командиром стрелковой роты в 5-м батальоне 87-го пехотного полка на базе Форт-Кобб в Панаме, а затем помощником начальника оперативного отделения, командиром стрелковой и штабной роты 2-го батальона 75-го полка рейнджеров.

Крис Донахью. Фото: Википедия

В 2020 году в звании генерал-майора Донахью стал командиром 82-й воздушно-десантной дивизии, сменив генерал-майора Джеймса Мингуса. В 2021 году вместе с подчинёнными войсками был отправлен в Афганистан, где принял участие в выводе войск США из страны.

После захвата Кабула террористами Донахью осуществлял оперативное руководство войсками на месте в районе подконтрольного американцам аэропорта, что стало для него 18-й боевой операцией.

Донахью стал последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан, что положило таким образом конец самой долгой войне в американской истории, начавшейся в 2001 году и продлившейся 20 лет.

Фотография, запечатлевшая Донахью в момент посадки на самолёт, стала символом окончания войны. Фотографию сделал мастер-сержант Алекс Бёрнетт, у которого на это было несколько секунд перед заходом в самолёт.

Крис Донахью. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США нашли для Трампа идеальный план прекращения войны в Украине.