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Сильные волей и духом. Какие имена предвещают женщинам военную службу

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Женщины, выбирающие военное дело
Женщины, выбирающие военное дело. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Среди них есть довольно популярные

Все имена имеют определенные значения и происхождение, они вполне могут отражать характер человека. К примеру, есть мужчины с определенными именами, которые часто оказываются щедрыми, а женщины — имеющими способность к военному делу.

"Телеграф" расскажет о семи женских именах, обладательницы которых выбирают военное дело и службу за Родину. Заметим, что нижеизложенные черты могут не соответствовать на все 100% действительности.

Женщины, прирожденные военные

Ярослава – это волевая и сильная женщина. Имя означает "Яркая слава" и "упорная": "сильная", "мощная", "лютая". Ярославы часто целеустремленные, здравомыслящие, упрямые и всегда за справедливость. Женщины с таким сильным характером обычно выбирают трудные профессии, и большинство связано с военным делом.

Ольга имеет скандинавское происхождение от имени Hélga, что означает "мудра", "праздника". Ольга решительна и имеет жесткий характер. Она стойко переносит какие-либо жизненные трудности, не опускает руки и ничего не боится. В своих суждениях очень категорична, уверена в себе и своих убеждениях. Ольга преданная и сильная, поэтому часто выбирает военные профессии.

Богдана – это имя славянского происхождения. Оно состоит из двух корней — "Бог" и "давать". Женщины с этим именем с детства отличаются уверенностью, упрямством и силой характера. Богданы добрые и трудолюбивые, уравновешенные и спокойные. Именно эти черты им пригодятся в военной службе.

Святослава — это имя образовалось от слияния двух старославянских слов — "святой" и "слава", и имеет значение "святая слава", "священная слава". Женщины с этим именем отличаются уравновешенностью, активностью и целеустремленностью. Они максимально нацелены на результат. В жизни ищут свое призвание, позволяющее им создавать новое или изменять старое. Рутинная деятельность – это не для них, поэтому они могут выбирать военное дело.

Любомира имеет славянского происхождения, образованное от сочетания двух частей "люб" ("любимый") и "мир". Женщины с этим именем носят твердый характер, высокий интеллект и критический разум. Они терпеливы и трудолюбивы, всегда готовы помочь и не могут пройти мимо чужой беды.

Владислава — это славянское двухкоренное имя: власть — "владеть" и -слав — "слава". Владиславы настойчивы, но могут долго ждать результата. Трудолюбивые, целеустремленные и отзывчивые обычно становятся лидерами в компаниях или теми, к кому прислушиваются.

Мирослава — это имя образованное от двух слов "мир" и "слава". Мирославы обычно уравновешены, спокойны, настойчивы в учебе, не болтливы и отзывчивы. Они не любят излишнего шума. Мирославам характерно упрямство.

Заметим, что все эти имена имеют и мужскую форму, поэтому указывают на маскулинность характера и его силу. Даже имя Ольга, которое в мужской вариации – Олег.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие имена предвещают женщинам одиночество до конца жизни.

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