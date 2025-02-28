Россияне сделали "финт ушами". Генерал ВСУ объяснил, почему в 2022 году разведка "проспала" вторжение

Стратегия россиян ограничила их свободу действий

После военных учений россиян у границ Украины, которые начались в 2021 году и продолжались до начала 2022-го, наша разведка не смогла оценить степень угрозы, когда агрессор концентрировал силы у наших границ, но не было признаков создания ударных группировок.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он объяснил, почему украинская разведка "проспала" вторжение.

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— Этот "финт ушами" со стороны россиян (длительные учения без создания ударных группировок. — Ред.) сыграл злую шутку с нами, потому что многие это восприняли именно в таком ключе, — говорит генерал Назаров.

Но, по его словам, подобная стратегия россиян тоже ограничила их свободу действий.

— Учитывая условия местности, время года, передвижение таких бешеных по размерам колонн по довольно разнесенным направлениям подвергло их угрозе. Они в значительной степени сами подставлялись, — говорит военный. — Когда стратегия блицкрига (что все испугались, разбежались при виде этих колонн) не сработала, они некоторое время не знали, что им делать дальше.

Как объясняет соратник Залужного, колонны боевой техники в десятки километров в длину просто так не вернешь.

— Потом они попадали в наши засады. Обученные люди, имеющие опыт, плюс эффективное использование ошибок противника, нарушили планы россиян, и они вынуждены были затем делать перегруппировку и дальше менять стратегию на эту войну. Понимая эти проколы, они уже решили сосредоточить основные усилия на востоке, — подытожил Виктор Назаров.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", была ли Украина готова к войне три года назад.