Укр

Генерал ВСУ объяснил, почему военных хотят сделать козлами отпущения за сдачу юга

Автор
Игорь Тимофеев
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Россияне захватили Херсон за считанные дни
Россияне захватили Херсон за считанные дни. Фото focus.ua

Власти пытаются "натянуть сову на глобус", говорит Виктор Назаров.

В уголовном производстве по оккупации юга генералов ВСУ хотят сделать виновными, в то время как политическое руководство Украины искуственно останется в стороне от судебного процесса. При этом юг страны был потерян из-за ряда мер, в том числе и политических.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. По его словам, о справедливом рассмотрении дела речь не идет.

— Я не знаю, что у них на уме. В должности сначала советника, потом главного консультанта главнокомандующего я был причастен к некоторым документам по этому делу. На мой взгляд, там идет просто "натягивание совы на глобус". Как профессионал я не мог молчать, — говорит генерал-майор ВСУ.

По его словам, он кое-что выносил в публичную плоскость, кое-что советовал коллегам плюс выполнял свои функциональные обязанности.

— В том числе, это касается правового обеспечения, защиты военнослужащих от незаконного уголовного преследования. На мой взгляд, имеет место абсолютный перегиб в сторону ответственности только военных. Это выглядит как попытка сделать военных козлами отпущения, — говорит Виктор Назаров.

Я неоднократно отмечал, что когда страна ведет войну и держит оборону, тем более с таким мощным врагом, как Россия, только одни военные меры не сработают. Должны комплексно приниматься все другие меры — политические, дипломатические, экономические, научные, информационные, социальные, правовые, — отметил советник главкома ВСУ.

По его мнению, в документах, которые он видел, речь не идет о справедливости.

— Это не выглядит даже как попытка объективно разобраться в фактических обстоятельствах произошедшего. В военном деле может произойти все, что угодно: ты можешь все по документам вроде бы качественно спланировать, а получишь не тот результат, который хотел. Потому что враг смог перехитрить, превзойти в чем-то, — подытожил генерал.

Напомним, ранее он пояснил, что в ВСУ думают о делах против генералов, защищавших Харьковщину в мае 2024-го.

Теги:
#Херсон #Уголовное дело #Генерал #Виктор Назаров #Чонгар