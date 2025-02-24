Путин внезапно сравнил рейтинги Залужного и Зеленского: кого он видит фаворитом

В Москве начали давать внезапные прогнозы о следующих выборах в Украине

В Кремле внезапно решили сравнить политические рейтинги президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Заодно там захотели оценить шансы Зеленского победить на следующих выборах.

Соответствующие слова прозвучали от Владимира Путина в разговоре с местными пропагандистами. По его словам, рейтинг Залужного "ровно в два раза выше" рейтинга Зеленского.

"Не важно, сколько у него (Зеленского, — ред) процентов, четыре или сколько. Важно другое — у него рейтинг по нашим данным, и они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий ВСУ, которого сослали в Лондон", — сказал Путин.

Кроме того, Путин считает, что сейчас шансов победить на выборах у Зеленского "абсолютно нет". Также он назвал украинского президента "фактором разложения украинского общества" и "токсичным для армии".

Прокомментировал он и намеки президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине — Путин назвал их желанием "оздоровить политическую обстановку" в Украине.

Также глава Кремля заявил, что Украине будет "на руку" если Зеленский уйдет, а России — если он останется.

"России было бы выгодно, чтобы Зеленский оставался у власти и разлагал украинский режим", — сказал он.

Стоит отметить, что по данным опроса КМИС от 4-9 февраля 2025 года, рейтинг Зеленского составляет 57%. То есть, по убеждению Путина, рейтинг Залужного должен бы быть равным 114%.