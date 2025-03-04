Теперь без ТЦК. В электронном направлении на ВВК появились новые данные

Заместитель министра объяснила, что это даст возможность мужчинам сразу идти в медучреждение и не посещать перед тем ТЦК

Направление на медицинский осмотр с марта 2025 года в Украине будет осуществляться в электронном формате в "Резерв+". Сейчас в этом документе уже есть информация о дате прибытия на медосмотр.

Нововведение в виде даты, когда нужно прийти на ВВК, будет касаться новых направлений, которые будут сформированы на последней версии "Резерв+". Об этом сообщила в социальной сети Facebook заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей", — подчеркнула она.

Поэтому теперь военнообязанные могут сразу прийти в медучреждение в определенную дату и им проведут осмотр.

Кроме того, электронное направление на ВВК доступно всем мужчинам, которые хотят самостоятельно пройти медкомиссию, или уже получили бумажную повестку на нее.

"Время один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам высвободить его для более важных дел", — резюмировала Черногоренко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие болезни освобождают от мобилизации в марте.