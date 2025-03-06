Лучше цветов только это: 5 дешевых смарт-часов, которые удивят ее на 8 марта

За такой подарок вам поблагодарят

Идея подарка на 8 марта для женщины, дочери, тещи – купить смарт-часы. Это станет отличной альтернативой механическому устройству, особенно если перед этим вы купили новенький смартфон по умеренным ценам.

"Телеграф" собрал 5 бюджетных цифровых часов до 2000 тысяч гривен. Они хорошо работают и обладают множеством функций.

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active — 1499 грн

Xiaomi Redmi Watch 5 Active – это бюджетные смарт-часы с хорошим набором функций для своего ценового сегмента.

Часы имеют 1,75-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 390 x 450 пикселей. Корпус изготовлен из пластика, что делает его легким и комфортным для повседневной носки.

Устройство оснащено датчиками для отслеживания физической активности и мониторинга здоровья, включая пульсометр и трекер сна. Поддерживает более 100 спортивных режимов.

Redmi Watch 5 Active имеет защиту от воды (5ATM), позволяющую использовать его во время плавания. Автономность работы составляет около 10-12 дней при умеренном использовании. Совместимость с Android и iOS.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

HiFuture Zone 2 — 999 грн

HiFuture Zone 2 – это смарт-часы, сочетающие современные функции и доступную цену. Часы имеют цветной сенсорный дисплей с хорошей яркостью, что обеспечивает читабельность информации даже при солнечном свете. Экран имеет диагональ примерно 1,7 дюйма.

Устройство оснащено набором датчиков для мониторинга здоровья, включая пульсометр для отслеживания сердечного ритма и кислорода в крови (SpO2). Также присутствуют функции мониторинга сна и стресса.

HiFuture Zone 2 поддерживает отслеживание разных видов физической активности, включая ходьбу, бег, велосипед, плавание и другие спортивные режимы.

Часы имеют водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67, что позволяет носить его во время дождя и мытья рук, но не рекомендуется для плавания.

HiFuture Zone 2

Смарт-часы MyPhone Watch Classic 2 — 1130 грн

MyPhone Watch Classic 2 – это смарт-часы, сочетающие классический дизайн с современными технологиями.

Часы имеют дисплей со стеклянным покрытием и металлическим корпусом, что придает ему элегантный вид. Экран является сенсорным и имеет хорошее разрешение для отображения информации.

Устройство оснащено стандартным набором функций для мониторинга здоровья, включая отслеживание пульса, анализ качества сна и подсчет шагов. Также доступны функции мониторинга АД, хотя точность таких измерений может быть не медицинского уровня.

MyPhone Watch Classic 2 поддерживает уведомления о входящих вызовах, сообщениях и событиях календаря. Часы синхронизируются со смартфоном через Bluetooth.

MyPhone Watch Classic 2

Смарт-часы Smart Watch GS9 Pro Max GS9 — 1299 грн

Smart Watch GS9 Pro Max – это смарт-часы с большим дисплеем, позиционируемые в сегменте доступных альтернатив премиальным брендам.

Часы имеют яркий сенсорный экран с достаточным разрешением для комфортного просмотра сообщений и другой информации. Дизайн корпуса напоминает более дорогие модели с металлическими элементами и защитным стеклом.

Устройство оснащено стандартным набором датчиков для отслеживания здоровья, включая пульсометр, датчик кислорода в крови (SpO2) и мониторинг сна. Поддерживает отслеживание разных видов физической активности.

Smart Watch GS9 Pro Max имеет функцию приема и совершения звонков через Bluetooth-соединение со смартфоном, а также поддерживает оповещения из разных приложений.

Smart Watch GS9 Pro Max GS9

Смарт-часы Canyon Chatter SW-58 BT-CALL (CNS-SW58RR) — 1799 грн

Canyon Chatter SW-58 BT-CALL — это функциональные смарт-часы от бренда Canyon, фокусирующиеся на коммуникационных возможностях и мониторинге здоровья.

Часы имеют цветной сенсорный дисплей с хорошей яркостью и четкостью. Корпус выполнен в спортивном стиле с акцентом на практичность и комфорт при повседневном использовании.

Модель CNS-SW58RR имеет функцию Bluetooth-звонков (BT-CALL), позволяющую отвечать на входящие звонки прямо с часов через встроенный микрофон и динамик. Также поддерживается получение уведомлений из разных приложений.

Устройство оснащено датчиками для отслеживания физической активности и основных показателей здоровья, включая пульсометр, шагомер и мониторинг сна. Поддерживает несколько спортивных режимов фитнеса.

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