Здесь был курорт для козаков: как до него добраться и что интересного можно там увидеть

Несмотря на многочисленные попытки уничтожения имперской и советской властью, монастырь сохранил тайны козацкого ордена и возродился как символ несокрушимости украинской духовности

Козацкая эпоха – это не только войны и героизм, но и уникальная культура, образование и духовность. Козаки имели собственное государство, а козацкие монастыри были его сердцем, где хранили архивы, средства и принимали раненых воинов.

Действительно ли после уничтожения Сечи именно козацкие монастыри стали очагом тайного рыцарского ордена? И как Российская империя пыталась уничтожить их наследие, изменив их сущность?

Приют для тела и души или курорт для козацкой элиты

Густынский монастырь, раскинувшийся возле Прилук в селе Густыня на Черниговщине, был основан монахом Йоасафом, который, по легенде, преодолел 2000 км пешком из Афона! В 1600 году он поселился на острове, окруженном рекой Удай и густым лесом. В древности монастырь находился на острове, окруженном водами реки Удай и непроходимыми лесами. Козацкая плотина, которую, согласно универсалу Богдана Хмельницкого, каждую весну подсыпали крестьяне, вела к нему.

Густынский монастырь был не только святым местом, но и настоящим "курортом" для козаков. Они исцелялись здесь благодаря целебным источникам, а монахи оказывали им медицинскую помощь.

Образовательный и культурный центр: летопись, открывшая правду о козачестве

Уже в 1620-х годах Густинский монастырь стал образовательным центром. Здесь действовала школа, библиотека, и была написана Густынская летопись – уникальная хроника истории Руси-Украины. Именно здесь впервые вспомнили о начале козачества в 1516 году, когда король Сигизмунд поручил Лянцкоронскому собрать добровольцев для борьбы с татарами. Монастырь посещали выдающиеся деятели эпохи: гетман Петр Сагайдачный, Иерусалимский патриарх Феофан, митрополит Петр Могила и другие.

Огонь разрушения и восстановление: козацкое барокко, пережившее столетие

В 1671 году монастырь сгорел. Восстановление начал гетман Иван Самойлович, построивший Троицкий собор – жемчужину украинского козацкого барокко. Впоследствии здесь побывал Тарас Шевченко, изобразив Николаевскую церковь, которой уже в XIX веке "налепили" московский шатер.

"Густыня — это нынешнее Сенклерское аббатство. Здесь есть все. И канал, глубокий и широкий, который когда-то наполнялся водой из тихого Удая. И вал, и на валу высокая каменная зубчатая стена с проходами в середине и бойницами. И множество склепов, или подземелья, и надгробные плиты, которые вросли в землю между огромными суховерхими дубами, вполне возможно, самим ктитарем посаженными…", — писал Т. Г. Шевченко.

В XVIII веке Густынский монастырь стал одним из самых богатых в Украине, уступая только Киево-Печерской Лавре. Но Екатерина II в 1793 году закрыла его и конфисковала земли.

Под монастырем находится родовая усыпальница Горленков. Здесь также похоронен князь Николай Репнин-Волконский, генерал-губернатор Малороссии, защищавший интересы украинцев. На его надгробии изображены кресты тамплиеров – символ козачества и рыцарства.

Репнин-Волконский, кстати, был женат на внучке гетмана Кирилла Разумовского. Он не разрешил переселить козаков из Черниговщины и Полтавщины, защитил их права и инициировал создание истории Малой России. Его даже обвиняли в сепаратизме и членстве в тайном обществе, стремившемся уничтожить Российскую империю.

Монастырь сегодня

В 1924 году советские власти закрыли монастырь, но во время Второй мировой войны немцы возобновили его деятельность как женский. В 1959 году коммунисты снова закрыли монастырь, устроив здесь психушку. Возрождение началось в 1993 году, когда монахини восстановили святыню.

Сегодня Густынский Троицкий женский монастырь – это место памяти о козацкой эпохе, где сквозь века звучит слава о козаках. Хотя политика империи пыталась стереть их историю, память обитает в козачьих крестах на стенах Густынского монастыря.

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