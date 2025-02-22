Кто спас украинское православие: малоизвестная история 1620 года

Благодаря решительным действиям этого казацкого вожака, православная церковь в Украине получила новый шанс на восстановление.

В начале XVII века украинское православие оказалось на грани исчезновения. После Берестейской унии 1596 почти все епископы перешли в греко-католическую церковь, оставив православных верующих без духовного провода. Однако благодаря смелому плану казацкого предводителя Петра Сагайдачного и поддержке иерусалимского патриарха православная церковь в Украине обрела вторую жизнь.

В 1620 году в украинском православии сложилась катастрофическая ситуация – остался только один епископ. По церковным канонам, для посвящения нового епископа требуется не менее двух действующих владык. Без этого церковь была обречена на постепенное угасание.

Неожиданный шанс

Судьбоносный момент наступил, когда иерусалимский патриарх Феофан III возвращался из Москвы, где он только что рукоположил нового московского патриарха. Петр Сагайдачный, выпускник Острожской академии и опытный политик, увидел в этом исторический шанс.

Искусная дипломатия

Казаки "пригласили" патриарха в Киев, обеспечив безопасность его поездки. В течение пяти месяцев продолжались сложные переговоры, в ходе которых Сагайдачный убеждал Феофана III возобновить православную иерархию в Украине.

В конце концов в Богоявленском храме Киева за завешенными окнами состоялась тайная церемония. Патриарх рукоположил нового киевского митрополита Иова Борецкого и нескольких епископов для разных украинских епархий.

Польские власти поначалу не признали новых православных иерархов. Некоторых даже объявили османскими шпионами и пытались арестовать. Ситуация стабилизировалась только 12 лет спустя.

Историческое значение

Восстановление православной иерархии в 1620 г. стало переломным моментом в истории украинской церкви. Это событие продемонстрировало способность украинцев защищать свои религиозные права и национальную идентичность даже в самых сложных условиях.

Важно отметить роль светских элит того времени — братств, казачества и просвещенных мирян, сплотившихся вокруг православной церкви. Именно их поддержка позволила сохранить православие как важнейший элемент украинской национальной идентичности начала XVII века.

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