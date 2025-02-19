Могилы сползают в воду: как выглядит уникальный некрополь в Одесской области

Козацкий некрополь — это место, где нашли свой последний покой козаки, жившие на этих землях много лет назад

В Украине насчитывается около 3000 старинных кладбищ с каменными крестами, многие из которых связаны с эпохой козаков. Однако многие из этих мест сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за естественных процессов, человеческого безразличия или сознательного вандализма. Один из таких некрополей расположен в селе Мариновка в Одесской области. Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность, ведь часть могил постепенно разрушается из-за эрозии берегов, а другие исчезают от рук людей.

Некрополь в Мариновке пережил многие исторические периоды, но его существование оказалось под угрозой. Он расположен на обрыве над Хаджибейским лиманом, постепенно подтачивающим береговую линию, из-за чего могилы обрушиваются вниз. В некоторых местах с крутого склона просматриваются человеческие кости. Об этой проблеме сообщила общественная организация "Украина Инкогнита" на своей странице в Facebook.

Некрополь в Мариновке Фото: Украина Инкогнита/Facebook

Уникальность этого некрополя определяется не только значительным количеством крестов, традиционно называемых козачьим, но и наличием большого количества надгробий-плит. Подобные плиты можно встретить на Трахтемировском полуострове, но их стиль значительно отличается, в частности, формой изображенных крестов. Есть предположение, что традиция использования таких плит могла быть заимствована у немецких колонистов, заселявших эти земли в XIX веке. Впрочем, надгробия в Мариновке украшены православными крестами, что свидетельствует об их украинском, а не немецком происхождении.

Кладбище постепенно исчезает Фото: Украина Инкогнита/Facebook

Фото: Украина Инкогнито/Facebook

Село Мариновка было основано в 1797 году польским магнатом Северином Потоцким, который назвал его в честь своей дочери Марины. Вероятно, он заселил поселение своими крепостными, как это сделал в соседней Севериновке. Впрочем, на трехверстовой карте XIX века южнее села уже был отмечен хутор Мариновский. Это может свидетельствовать, что поселение над лиманом было еще до официального основания села. Учитывая, что хутора обычно возникали у природных ресурсов, можно предположить, что его основали козаки. Ведь в этой местности был благоприятный климат, богатые рыбные запасы в лимане, а также строительный камень, необходимый для строительства жилья. К сожалению, исторических документов, подтверждающих развитие Мариновки в XIX веке, пока нет.

Фото: Украина Инкогнито/Facebook

Фото: Украина Инкогнито/Facebook

Кроме некрополя на берегу, в Мариновке есть еще одно старинное кладбище, расположенное на севере села. Хотя оно не находится на склоне, но его тоже постигла печальная участь. На территории кладбища зафиксированы следы вандализма – десятки старинных надгробий вырваны из земли и сложены грудами. На их месте появились новые могилы.