Дешевле обеда в ресторане: под Киевом сдают "двушку" даром

Квартира находится на 4 этаже

Снять квартиру в Киеве на правом берегу можно почти бесплатно. Есть жилье без ремонта, но с хорошей оплатой.

Соответствующее объявление разместили на сайте купли-продажи. Владелец квартиры предлагает жилье в ЖК "Спутник-Теремки".

Дом расположен в поселке Гатное, Фастовского района. Расстояние между станцией метро "Теремки" до улицы Институтской в Гатном составляет более 4 км.

Квартира имеет 2 комнаты на 4 этаже шестиэтажного дома. Общая площадь – 60 квадратных метров. Сдается жилье без ремонта после строителей. Преимуществом станет то, что рядом с домом находится АТБ, а также одна остановка от станции метро "Теремки". Арендовать квартиру можно за 2 тысячи гривен.

На фото, которые показал владелец, заметно, что в квартире голые стены, но есть электричество и подключен бойлер для нагрева воды. Вид из окна выходит на частный сектор, потому днем будет тихо.

"Идеально подходит для строительных компаний для проживания приезжих строителей. При минимальных вложениях можно оборудовать место. Возможны варианты совместного качественного ремонта для длительного проживания семьи", — говорится в объявлении.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове сдают жилье с ужасным ремонтом и странными прихотями.