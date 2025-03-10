После летней жары Украину накроют холода и заморозки, названа дата (карта)

В некоторых регионах ударит до -5 градусов мороза

Погода в Украине хоть и теплая в начале марта, но совсем скоро некоторые регионы накроет холод. На западе страны возможны даже заморозки.

Прогноз опубликован на сайте Ventusky. Синоптики указывают, что значительного ухудшения погоды следует ожидать в пятницу, 14 марта.

На погодной карте показано, что похолодание возможно в большинстве регионов страны. При этом средняя температура воздуха будет от +6 до +10 градусов тепла.

Тенденция к похолоданию будет сохраняться и в последующие дни. Затем разно ударят морозы.

А вот начиная с 18 марта температура воздуха опустится ниже нуля. Синоптики прогнозируют, что в Киеве в этот день будет -1 градуса мороза.

В западных регионах Украины будет от -1 до -5 градусов мороза. При этом украинцы будут ощущать до -8 градусов мороза.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Напомним, на следующей неделе Украину может накрыть ураган, который коснется только одной части страны. Ветер в этом случае будет превышать 120 км/ч, что может привести к большим разрушениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину ждут снегопады посреди весны. Уже известно, когда погода окончательно испортится.