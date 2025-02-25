До 25 лет не мобилизуют, но есть исключения. Кого могут призвать с 1 марта

Все зависит от того, есть ли военный опыт

В Украине обновлено законодательство, согласно которому мужчины до 25 лет больше не подлежат мобилизации. Однако есть определенные исключения, разрешающие призыв таких граждан на военную службу даже до достижения этого возраста.

"Телеграф" рассказывает, кого из мужчин в возрасте до 25 лет могут мобилизовать в марте. Так, попасть в Вооруженные силы Украины могут граждане, уже имеющие статус военнообязанного, то есть:

отслужили в армии в мирное время;

окончили военный вуз или военную кафедру и имеют военно-учетную специальность.

Наличие военно-учетной специальности или опыта службы в армии позволяет таким лицам участвовать в мобилизационных мероприятиях ранее установленного возрастного ограничения. Однако без военного опыта или соответствующего образования мобилизация до 25 лет невозможна.

Напомним, в условиях военного положения в Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако у граждан, особенно постарше, возникает вопрос: куда могут направить на службу мужчин, которым уже исполнилось 50 лет и старше.

В киевском ТЦК пояснили, что мобилизация мужчин от 50 до 60 лет происходит исключительно по отдельному распоряжению Генерального штаба ВСУ. Такое решение принимается только при острой потребности в определенных военно-учетных специальностях или для выполнения тыловых задач.

По словам представительницы ТЦК, случаев направления мобилизованных старше 50 лет непосредственно в зону боевых действий не фиксировалось. Эти граждане обычно выполняют тыловые задачи, которые критически важны для эффективного функционирования ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в марте. Это касается как граждан с определенными семейными обстоятельствами, так и тех, кто испытывает проблемы со здоровьем или работает в стратегически важных сферах.