Мобилизация студентов: кого могут призвать и какие есть исключения

Некоторые из соискателей образования не имеют отсрочки летом

В Украине студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме в профессионально-технических училищах, профессиональных колледжах, университетах, а также аспиранты, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако в этом правиле есть нюансы, которые следует учитывать.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", отсрочка действует до момента получения диплома или отчисления из учебного заведения. Об этом пишет ТСН.

То есть, пока военнообязанный имеет официальное подтверждение своего статуса студента, аспиранта или докторанта, его не могут мобилизовать.

Студенты, переходящие с одного образовательного уровня на другой, могут остаться без отсрочки на определенный период. Например:

после окончания колледжа до момента поступления в университет;

после получения диплома бакалавра к моменту зачисления в магистратуру;

после окончания учебы в вузе до момента поступления в аспирантуру.

Обычно дипломы бакалавра издаются в конце июня – начале июля, а зачисление в магистратуру происходит в сентябре. Итак, с июля по сентябрь студент не имеет права на отсрочку и может получить повестку.

Отчисления или исключения из учебного заведения

Если студент отчислен или исключен из учебного заведения, его отсрочка автоматически теряет силу. До момента официального приказа об отчислении у него еще есть защита от мобилизации, но как только решение вступает в силу – ТЦК может вручить ему повестку.

Могут вручить повестку студенту

Вручение повестки студентам не запрещено законом. Однако при получении вызова в ТЦК студент может предъявить студенческий билет или справку с места обучения для подтверждения своего статуса. В таком случае повестку могут не вручать или запросить для уточнения учетных данных.

Ранее "Телеграф" писал, кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до истечения срока военного положения, то есть 3 месяца или до прекращения статуса.