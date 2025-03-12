Трамп поговорит с Путиным о прекращении огня в Украине: названа дата

Переговоры состоятся в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с Владимиром Путиным после завершения переговоров в Саудовской Аравии. Разговор коснется идеи о прекращении огня на 30 дней, которая обсуждалась украинской и американской делегациями 11 марта.

Об этом он рассказал во время выступления перед американскими журналистами возле Белого дома. При этом он выразил надежду на то, что прекращение огня может заработать "в ближайшие дни".

"Для танго нужны двое, как говорится, правильно? Поэтому, надеюсь, он согласится, и это, думаю, уже будет 75%, остальное – это заключение документа и, ну, переговоры относительно позиций на земле и т.д.", — сказал Трамп.

По его словам, 12 марта пройдет "большая встреча" с российской делегацией, после которой будут "очень хорошие разговоры".

На фоне этого в российских СМИ появились сообщения, что 14 марта Трамп намерен созвониться с Путиным, а также, что этот разговор будет выходить за рамки "обычного телефонного звонка". Что это значит, там не объяснили.

Как сообщалось ранее, Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но только если Россия тоже на это согласится. Вашингтон взял на себя обязанность проинформировать российскую сторону об этом и узнать, готова ли она тоже пойти на это.