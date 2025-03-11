"Если Россия откажется...": американский сенатор анонсировал неприятности для Кремля

Если Россия откажется от прекращения огня, страдать будет не только она, но и покупатели ее товаров и ресурсов

В случае если Россия откажется от предложенного Украиной и Соединенными Штатами 30-дневного прекращения огня, на Россию должны быть наложены санкции. И эти санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары.

Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм. Он приветствовал достижение договоренности о прекращении огня, анонсированной украинской и американской командой в Саудовской Аравии.

"Я очень рад услышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по поводу 30-дневного прекращения огня. Браво команде Трампа. Я надеюсь, что Россия пойдет на это. Если Россия откажется, мы должны наложить на них санкции. Я представлю санкции, предусмотренные Конгрессом, которые не только окажут влияние на Россию, но и будут налагать санкции и тарифы на страны, покупающие российские товары, в частности нефть, газ и уран. Россия давно должна была ощутить огромную экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину", – написал он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется на то, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.

Тем временем встреча американской и украинской делегаций, состоявшаяся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, вызвала бурную реакцию со стороны европейских лидеров. По словам американских чиновников, переговоры были продуктивными, однако президент Франции Эммануэль Макрон призвал мир "разработать план по разработке надежных гарантий безопасности" для Украины.