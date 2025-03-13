Может ли получить Нобелевскую премию мира Путин? ИИ сравнил его шансы с Зеленским и Трампом

Шансы Зеленского не минимальны, но и не самые большие

Нобелевская премия мира присуждается тому, кто внес лучший вклад в дружеские отношения между нациями. Сейчас во время исторических событий — полномасштабного вторжения на территории Украины можно предположить, кто из мировых лидеров может ее получить. Речь идет о Владимире Путине, развязавшем российско-украинскую войну, Владимире Зеленском, который стал символом борьбы за свободу и Дональде Трампе, который обещал, что завершит конфликт за 24 часа.

На самом деле, оценить шансы на получение Нобелевской премии довольно сложно. Решение будет принимать Норвежский Нобелевский комитет из пяти лиц, которых должен избирать норвежский парламент. "Телеграф" с помощью ИИ решил разобрать каждого из президентов и предположить, кто из них может получить эту премию.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский находится в центре внимания из-за войны, которую развязала Россия на территории нашей страны. Он стал важной политической фигурой благодаря лидерству, сопротивлению российской агрессии и демократическим ценностям.

Президент Украины уже являлся потенциальным кандидатом на Нобелевскую премию мира в 2024 году. Однако по словам эксперта Урдала, комитет Нобелевской премии не награждает лидеров стран, находящихся в состоянии активных боевых действий.

Шансы на получение премии для президента нашей страны, по мнению ИИ, могли бы вырасти, который война завершилась посредством подписания им мирного соглашения. Однако поскольку боевые действия продолжаются, Зеленский получить Нобелевскую премию пока не может.

Владимир Путин

Владимир Путин выдвигался на Нобелевскую премию мира не единожды. В частности, за участие в урегулировании кризиса в Сирии в 2013 и 2020 годах. Однако сейчас его шансы на получение этой награды значительно уменьшились, по мнению ИИ. Политика президента России и то, что он развязал войну в Украине, международное сообщество воспринимает как угрозу безопасности и нарушение международного права.

Учитывая, что Владимир Путин начал войну, получение премии, по мнению ИИ, почти невозможно. Даже если президент РФ подпишет мирное соглашение и в Украине завершится война, его вклад не будет считаться положительным. Нобелевский комитет не награждает лидеров, как-то связанных с агрессией или авторитаризмом.

Дональд Трамп

Президент США постоянно подчеркивает, что хочет завершить войну в Украине с помощью переговоров. Администрация Трампа наладила контакты с Зеленским и Путиным, проведя переговоры с президентом Украины в феврале этого года. К тому же сам Трамп заявлял о своем желании "принести мир".

Дональд Трамп уже выдвигался на Нобелевскую премию мира за роль в Авраамских соглашений и усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Поэтому если президент США достигнет завершения войны или какого-нибудь конфликта, например в Газе, по мнению ИИ, его шансы получить награду увеличатся.

Издание Axios отмечало, что Трамп воспринимает Нобелевскую премию мира как основную цель, оказывающую влияние на его политические решения. Однако решающим фактором станут его действия, а не намерения, и пока результатов, которые могут гарантировать ему получение награды, нет, по мнению ИИ.

Вывод

Следовательно, Владимир Зеленский имеет средние шансы. Его образ героя и борьба за свободу Украины работают на пользу, но активная фаза войны и отсутствие мирного соглашения снижают вероятность получения награды.

Для Владимира Путина шансов получить премию почти нет. Его действия противоречат принципам Нобелевской премии мира. Даже мирные переговоры и соглашение не изменят его репутацию как агрессора, по мнению ИИ.

Дональд Трамп среди трех кандидатов имеет больше шансов. Однако при условии, что сможет реализовать свой план достижения мира. Если он сможет прекратить войну в Украине, Нобелевский комитет может склониться в его сторону, особенно с учетом предыдущих номинаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, пойдет ли Путин на перемирие. ИИ назвал шансы.