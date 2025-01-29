Азаров — злой лис, а Медведчук – черепаха: как по мнению ИИ выглядели бы украинские политики-предатели в виде животных

Искусственный интеллект не ошибся в выборе

Политики, как и герои мультфильмов и сказок, часто ассоциируются с определенными чертами характера: хитростью, силой, ловкостью или медленностью. А что, если бы они были животными? Искусственный интеллект проанализировал их поведенческие особенности и предложил интересные соответствия.

Если у политиков есть "тотемные" животные, то искусственный интеллект точно не ошибся в их выборе. Кто-то действует стремительно, как сокол, кто-то коварен, как лиса, а кто-то медленный и осторожен, как черепаха. Но кто знает, возможно, со временем эти политические "животные" изменят свои инстинкты.

Алексей Арестович — сокол

Соколы – хищные птицы, обладающие острым зрением и быстротой. Арестович известен своим умением оценивать ситуацию и быстро реагировать на перемены. Как и сокол, он может долго наблюдать за добычей, а затем резко атаковать – в его случае это словесные выпады и прогнозы о "две-три недели", часто вызывающих осуждение в сети.

Николай Азаров – лиса

Лиса – символ хитрости и адаптивности. Николай Азаров, в свое время бывший премьер-министром Украины, отличался специфической манерой высказываться и уклоняться от неудобных вопросов. Его "азировский" суржик стал мемом, а политические маневры – примером гибкости, свойственной лисам.

Виктор Янукович – медведь

Медведи – большие, медленные, но сильные животные. Виктор Янукович тоже запомнился своими габаритами, неуклюжестью (падение на него венка, ломание ручки, непонятные высказывания) и стремлением ко власти. Медведь может долго спать, но если его разозлить – станет опасным. Что-то подобное можно наблюдать в его политической карьере, особенно во время Майдана.

Илья Кива – бык

Бык – животное, символизирующее физическую силу, упрямство и агрессию. Илья Кива – один из самых скандальных политиков, известный своими эмоциональными высказываниями и безудержным поведением. Как и бык, он мог упорно идти напролом, не особо разбираясь в деталях.

Петр Симоненко – тюлень

Тюлени – спокойные, медленные морские обитатели, предпочитающие избегать активных действий. Коллаборант с Россией Петр Симоненко во время политической деятельности был достаточно пассивен и "плыл по течению" советской идеологии.

Виктор Медведчук – черепаха

Черепахи – медленные, выносливые и осторожные. Виктор Медведчук – политик, годами выстраивавший свои связи, действовал тихо, не привлекая лишнего внимания. Как и черепаха, он умел долго выжидать, прячась в своем "панцире", и только время от времени выползал в публичное пространство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ChatGPT дали пострелять из автомата. В сети уже шутят о "терминаторе".