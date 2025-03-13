Чи може отримати Нобелівську премію миру Путін? ШІ порівняв його шанси із Зеленським і Трампом

Шанси Зеленського не мінімальні, але й не найбільші

Нобелівська премія миру присуджується тому, хто зробив найкращий внесок у дружні стосунки між націями. Зараз, під час історичних подій — повномасштабного вторгнення на території України, можна припустити, хто зі світових лідерів може її отримати. Йдеться про Володимира Путіна, який розв’язав російсько-українську війну, Володимира Зеленського, який став символом боротьби за свободу чи Дональда Трампа, який обіцяв, що завершить конфлікт за 24 години.

Насправді оцінити шанси на отримання Нобелівської премії досить складно. Рішення прийматиме Норвезький Нобелівський комітет з п'яти осіб, який має обирати норвезький парламент. "Телеграф" за допомогою ШІ вирішив розібрати кожного з президентів і припустити, хто з них може здобути цю премію.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський перебуває у центрі уваги через війну, яку розв’язала Росія на території нашої країни. Він став важливою політичною фігурою завдяки лідерству, опору російській агресії та демократичним цінностям.

Президент України вже був потенційним кандидатом на Нобелівську премію миру у 2024 році. Проте за словами експерта Урдала, комітет Нобелівської премії не нагороджує лідерів країн, які перебувають у стані активних бойових дій.

Шанси на отримання премії для президента нашої країни, на думку ШІ, могли би зрости, якби війна завершилася за допомогою підписання ним мирної угоди. Однак оскільки бойові дії тривають, Зеленський отримати Нобелівську премію поки не може.

Володимир Путін

Володимир Путін висувався на Нобелівську премію миру не один раз. Зокрема, за участь у врегулюванні кризи у Сирії у 2013 та 2020 роках. Проте, зараз його шанси на отримання цієї нагороди значно зменшилися, на думку ШІ. Політика президента Росії та те, що він розв’язав війну в Україні, міжнародна спільнота сприймає як загрозу безпеці та порушення міжнародного права.

Враховуючи те, що Володимир Путін розпочав війну, отримання премії, на думку ШІ, майже неможливе. Навіть якщо президент РФ підпише мирну угоду і в Україні завершиться війна, його внесок не буде вважатися позитивним. Нобелівський комітет не нагороджує лідерів, які якось пов’язані із агресією чи авторитаризмом.

Дональд Трамп

Президент США постійно наголошує на тому, що хоче завершити війну в Україні за допомогою переговорів. Адміністрація Трампа налагодила контакти з Зеленським та Путіним, провівши переговори з президентом України у лютому цього року. До того ж сам Трамп заявляв про своє бажання "принести мир".

Дональд Трамп уже висувався на Нобелівську премію миру за роль в Авраамських угодах і зусилля щодо денуклеаризації Північної Кореї. Тому якщо президент США досягне завершення війни чи якогось конфлікту, наприклад у Газі, на думку ШІ, його шанси отримати нагороду збільшаться.

Видання Axios зазначало, що Трамп сприймає Нобелівську премію миру як основну мету, що має вплив на його політичні рішення. Проте, вирішальним фактором стануть його дії, а не наміри, і поки результатів, які можуть гарантувати йому отримання нагороди, немає, на думку ШІ.

Висновок

Отже, Володимир Зеленський має середні шанси. Його образ героя і боротьба за свободу України працюють на користь, але активна фаза війни та відсутність мирної угоди знижують імовірність отримання нагороди.

Для Володимира Путіна шансів отримати премію майже немає. Його дії суперечать принципам Нобелівської премії миру. Навіть мирні переговори та угода не змінять його репутацію як агресора, на думку ШІ.

Дональд Трамп серед трьох кандидатів має найбільше шансів. Однак за умови, якщо зможе реалізувати свій план досягнення миру. Якщо він зможе припинити війну в Україні, Нобелівський комітет може схилитися у його бік, особливо з урахуванням його попередніх номінацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи піде Путін на перемир’я. ШІ назвав шанси.