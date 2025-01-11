Эней с серьгой в ухе, а Капитан Врунгель — стройный: как, по мнению ИИ, выглядели бы герои украинских мультфильмов и сказок в жизни

Вы точно будете удивлены

Задумывались ли вы хоть раз, как могли бы выглядеть известные герои мультфильмов, если бы они ожили? Благодаря современным технологиям искусственного интеллекта можно не только пострелять из автомата, но и представить, как мультяшные и сказочные украинские персонажи стали бы реальными людьми.

Благодаря современным технологиям мы можем увидеть персонажей, ставших частью нашего детства, совершенно по-новому. "Телеграф" с помощью ИИ представил, как могли бы выглядеть известные персонажи украинских мультфильмов и сказок в реальной жизни.

Мавка из "Лесной песни"

В драме-феерии "Лесная песня" Леси Украинки Мавка — идеал человечности, чистоты, духовного равновесия. В фильме 2023 года персонаж имеет зеленые волосы и большое сердце. ИИ изобразил ее как невероятно красивую молодую девушку с длинными волосами зеленого цвета, украшенным цветочным венком. Она выглядит хорошей, но загадочной.

Петрик Пяточкин из "Как Петрик Пяточкин слоников считал"

В реальной жизни Петя был бы забавным мальчиком с рыжими волосами, большими глазами и озорным выражением лица. Он выглядит как тот, кто всегда готов к приключениям и озорству, как и герой советского мультфильма.

Доктор Ливси из "Острова сокровищ"

ИИ создал образ харизматичного врача с мудрым и проницательным взглядом. Его аккуратная прическа, решительное выражение лица свидетельствуют о человеке, готовом помочь в любой ситуации, каким и был Ливси в мультфильме. Напомним, что именно он разрабатывал план, как победить над мятежниками.

Никита Кожемяка

В произведении Александра Олеся Никита Кожемяка — сильный, решительный юноша, наделенный сверхчеловеческими чертами. ИИ вообразил богатыря как голубоглазого юношу со светлыми волосами с уверенным взглядом.

Капитан Врунгель из "Приключения капитана Врунгеля"

Главный герой повести советского писателя Андрея Сергеевича Некрасова — толстый мужчина, всегда отличавшийся изобретательностью и мудростью. ИИ изобразил персонажа стройным и уверенным в себе (судя по взгляду).

Казаки

Казаков искусственный интеллект увидел, как улыбающихся парней. Их традиционные усы и шаровары придают подлинности.

Эней из "Энеиды"

"Парня моторного", которого создал Иван Котляревский, а экранизировал режиссер Владимир Дахно, ИИ увидел как красивого юношу с большой серьгой в ухе, благородными чертами и серьезным выражением лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как будет выглядеть человек через 30 лет, если большая часть питания так и останется нездоровой и будет состоять из ультраобработанных продуктов. Видео от ИИ неприятно удивляет.