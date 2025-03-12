США меняют переговорщика по войне в Украине? ИИ назвал четырех кандидатов на замену

На основе доступной информации и текущем контексте ИИ смог выделить ключевых фигур

В СМИ промелькнула информация, что спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога, вероятно, отстранили от переговоров по урегулированию войны между рф и Украиной. Хотя Белый дом это не подтвердил официально, а представитель по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остаётся частью команды.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, кто мог бы занять место Келлога и почему. Всего он выдал в ответ четыре варианта и выделил из них один, который является по мнению ИИ наиболее вероятным кандидатом.

Точного ответа на этот вопрос, разумеется, нет. Однако на основе доступной информации и текущем контексте ИИ смог выделить ключевых фигур.

Стив Уиткофф

Специальный посланник по Ближнему Востоку активно вовлечен в переговорный процесс уже и вскоре у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Такие источники как The New York Times и Bloomberg пишут, что Трамп поручил ему расширить сферу деятельности, включая вопросы Украины.

Его активность и доверие со стороны Дональда Трампа делают его одним из наиболее вероятных кандидатов.

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Майк Уолтц

Уолтц является советником президента США по национальной безопасности. Он принимал участие в переговорах в Джидде, высказывал намерение продолжать диалог с российской стороной.

Его опыт в вопросах безопасности и позиция в администрации могут сделать его одной из ключевых фигур в "урегулировании конфликта", особенно если американский президент решить передать больше полномочий своему ближнему кругу.

Майк Уолтц. Фото: открытые источники

Марко Рубио

Он обладает значительным политическим весом и опытом в международных делах, что может сделать его подходящим кандидатом для этой роли, если Келлог все же окончательно отойдет на второй план.

Марко Рубио. Фото: Facebook

Джон Рэтклифф

Директор ЦРУ, упомянутый Трампом в списке переговорщиков, может взять на себя часть функций, особенно если акцент сместится на разведывательные и закулисные аспекты урегулирования. Однако его роль, скорее всего, будет менее публичной.

Джон Рэтклифф. Фото: открытые источники

Мнение ИИ

Grok считает, что наиболее вероятным кандидатом, который способен был бы заменить Келлога, является Стив Уиткофф. Он объясняет свой ответ фактом его недавней активности и успехи в установлении контактов с Россией.

Отмечается, что президент США, судя по его стилю управления, любит поручать ключевые задачи людям, уже доказавшим свою эффективность. И, похоже, что именно Уиткофф сейчас находится в фаворе.

При этом ИИ указывает, что окончательный результат будет зависеть от оценки администрации переговоров в Джидде и дальнейших встреч с Москвой.

Кроме того отмечается, что отсутствие Келлога на одном этапе необязательно означает его полное исключение из процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что о переговорах с Россией сказал искусственный интеллект Илона Маска.