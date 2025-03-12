США меняют переговорщика по войне в Украине? ИИ назвал четырех кандидатов на замену
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На основе доступной информации и текущем контексте ИИ смог выделить ключевых фигур
В СМИ промелькнула информация, что спецпосланника американского президента Дональда Трампа Кита Келлога, вероятно, отстранили от переговоров по урегулированию войны между рф и Украиной. Хотя Белый дом это не подтвердил официально, а представитель по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог остаётся частью команды.
"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта, кто мог бы занять место Келлога и почему. Всего он выдал в ответ четыре варианта и выделил из них один, который является по мнению ИИ наиболее вероятным кандидатом.
Точного ответа на этот вопрос, разумеется, нет. Однако на основе доступной информации и текущем контексте ИИ смог выделить ключевых фигур.
Стив Уиткофф
Специальный посланник по Ближнему Востоку активно вовлечен в переговорный процесс уже и вскоре у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
Такие источники как The New York Times и Bloomberg пишут, что Трамп поручил ему расширить сферу деятельности, включая вопросы Украины.
Его активность и доверие со стороны Дональда Трампа делают его одним из наиболее вероятных кандидатов.
Майк Уолтц
Уолтц является советником президента США по национальной безопасности. Он принимал участие в переговорах в Джидде, высказывал намерение продолжать диалог с российской стороной.
Его опыт в вопросах безопасности и позиция в администрации могут сделать его одной из ключевых фигур в "урегулировании конфликта", особенно если американский президент решить передать больше полномочий своему ближнему кругу.
Марко Рубио
Он обладает значительным политическим весом и опытом в международных делах, что может сделать его подходящим кандидатом для этой роли, если Келлог все же окончательно отойдет на второй план.
Джон Рэтклифф
Директор ЦРУ, упомянутый Трампом в списке переговорщиков, может взять на себя часть функций, особенно если акцент сместится на разведывательные и закулисные аспекты урегулирования. Однако его роль, скорее всего, будет менее публичной.
Мнение ИИ
Grok считает, что наиболее вероятным кандидатом, который способен был бы заменить Келлога, является Стив Уиткофф. Он объясняет свой ответ фактом его недавней активности и успехи в установлении контактов с Россией.
Отмечается, что президент США, судя по его стилю управления, любит поручать ключевые задачи людям, уже доказавшим свою эффективность. И, похоже, что именно Уиткофф сейчас находится в фаворе.
При этом ИИ указывает, что окончательный результат будет зависеть от оценки администрации переговоров в Джидде и дальнейших встреч с Москвой.
Кроме того отмечается, что отсутствие Келлога на одном этапе необязательно означает его полное исключение из процесса.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что о переговорах с Россией сказал искусственный интеллект Илона Маска.