Нарушение обойдется вдвое дешевле. Рада приняла скидку для штрафов от ТЦК

У нарушителей будет 10 дней

Верховная Рада Украины 13 марта приняла законопроект №12093, предусматривающий стимулирование нарушителей воинского учета к добровольной оплате штрафов и прохождение военной службы. В частности, речь идет о скидке.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. Теперь нарушители учета смогут оплатить лишь 50% от минимального штрафа в размере 17 тысяч гривен, то есть 8 500 гривен, если сделают это добровольно в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления законной силы.

Для этого необходимо:

Обратиться в уполномоченный орган или подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+". Признать факт нарушения и согласиться на привлечение административной ответственности. Заплатить 50% штрафа в течение 10 дней.

Если штраф не уплачен в течение 30 дней, постановление подлежит принудительному исполнению.

Производство закроют, если пойти на службу

Закон также предусматривает освобождение от административной ответственности лиц, которые добровольно пойдут на военную службу после нарушения воинского учета.

Если мужчина, нарушивший правила учета, все же примет решение пройти военную службу, все административные производства по нему закрываются автоматически.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли избежать штрафа за неявку по повестке. Если гражданин находился в больнице или имел другую уважительную причину, он может не явиться в ТЦК в указанный срок.